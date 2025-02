BBB 25: Diogo Almeida critica sisters: 'Jogo sujo'

O ator Diogo Almeida conversou com Vitória Strada e relembrou a escolha que fez ao lado de sua mãe no confessionário do BBB 25

Na área externa da casa do BBB 25, Diogo Almeida conversou com Vitória Strada e lembrou a escolha no Confessionário quando ele e sua mãe, Vilma, precisaram escolher uma dupla para o Paredão com Gracyanne Barbosa e Giovanna. Na ocasião, eles optaram por Aline e Vinícius.

"Como surgiu o nome dos Joãos lá dentro (do Confessionário)? De mim não foi. Eu não falaria deles, se estão comigo desde o início", comentou o brother.

Vitória ressaltou que no jogo é preciso encontrar motivos para as escolhas no Sincerão. O ator, então, falou sobre as irmãs. "Isso que aconteceu, acho jogo sujo porque foge da verdade. Uma coisa é minha mãe ter se confundido na hora que ela falou sobre ter votado na Camilla e na Thamiris. Ela pensou isso na hora que a Giovanna falou que a gente tinha votado na Camilla e da Thamiris."

"O que pegou para mim ... eu troco com a Giovanna, com a Gracyanne. Depois que ela falou as coisas ali no Sincerão, só acrescentou. Então o que estou sentindo... muita cara de pau. Acho jogo sujo falar que eu estou mentindo", disparou.

Diogo deseja eliminação de sister

A formação do terceiro paredão do BBB 25, da TV Globo, continua sendo o assunto principal entre os brothers. Na madrugada desta terça-feira, 4, Diogo Almeida falou sobre as expectativas para a berlinda e, sem saber que a eliminação será individual, confessou que está torcendo para Gracyanne Barbosa e Giovanna serem as mais votadas para deixar o confinamento.

"Dentro do que houve hoje e da maneira que as coisas procederam... na verdade, eu falei para caramba do Diego [Hypolito] e que eu não gostaria que ele saísse agora. Agora... essa coisa da mentira e tudo que eu vi hoje da Gracy [Gracyanne], que não condiz com o que ela me disse ontem (domingo), já denota o que eu estava sentindo, sabe? De não sentir muita verdade na forma de falar comigo", analisou o ator. Saiba mais!

