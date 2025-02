BBB 25: Diogo Almeida abre o coração para Aline: 'Me faz cada vez mais'

Durante a madrugada desta quarta-feira, 12, no BBB 25, O ator Diogo Almeida aproveitou o momento para se declarar para a sister Aline Patriarca

Após a eliminação deGabriel no BBB 25, da Globo, o clima do Quarto Fantástico foi de descontração. E o ator Diogo Almeida aproveitou o momento para se declarar para a sister Aline Patriarca. Para deixar o clima ainda mais romântico,João Pedroe João Gabriel começaram a cantar enquanto o artista falou sobre seus sentimentos.

"Aline, eu já falei do seu sorriso, já falei da sua boa energia, já falei das coisas que você me transmite pelos olhos. Quero te falar que tudo isso que eu sinto, que eu percebo, me faz cada vez mais ficar perto", declarou Diogo Almeida, que, logo depois, deu um beijo Aline.

Ao fundo, João Pedro e João Gabriel improvisaram uma versão de Thinking Out Loud, de Ed Sheeran. Após o beijo de Aline e Diogo Almeida, o casal aplaudiu a cena, mas logo caiu na risada com os gêmeos.

Para quem não acompanhou, Gabriel disputou o quarto paredão da temporada contra Aline e Vitória Strada e deixou o programa com 48,81% dos votos do público. A atriz teve 42,88% dos votos do público, enquanto Aline recebeu 8,31% dos votos.

Aline fala sobre relação com Diogo Almeida

Durante uma conversa na cozinha na madrugada da última terça-feira, 11, os participantes avisaram à ex-policial que não vão mais opinar sobre o romance dela, mas pontuaram questões entre eles no jogo. Em seguida, ela comentou com Mateus que é bem tratada pelo artista.

"Eu não admito ser destratada em nenhum tipo de relação, principalmente se eu estou interessada em alguém e perceber algum desinteresse, qualquer coisa, eu não tenho o menor problema em me distanciar da pessoa", afirmou Aline.

"Eu me sinto respeitada, gente. Eu me sinto tratada bem. Se é um jogo, isso não é uma culpa minha. Eu tenho trabalhar com o que eu tenho aqui. Se ele está se relacionando muito mal com as pessoas à minha volta, isso aí já é um mega problema", complementou a sister.

Leia também: Tadeu Schmidt faz discurso com mensagem subliminar