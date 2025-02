BBB 25: Diego Hypolito reflete sobre relação com sister: 'Estou com receios'

O ginasta Diego Hypolito abriu o coração ao conversar com Guilherme sobre sua relação na casa do 'BBB 25' com uma sister

Diego Hypolitoconversou com Guilherme no Quarto Anos 50 sobre prioridades no jogo. Durante o papo, ele ressaltou que o fisioterapeuta está em suas prioridades, logo depois de sua irmã, Daniele Hypolito.

Em seguida, o ginasta confessou que está com "alguns receios" em relação à Gracyanne Barbosa. "Você sempre vai ser minha opção depois da minha irmã, só se minha irmã me xingar, mas é uma coisa impossível, sabe? Se acontecesse uma coisa 'mirabólica'... mas é muito ruim você se desamparar perante o jogo. É a primeira vez que a gente tem oportunidade de abrir com uma pessoa de segurança", disse ele.

Hypolito confessou que mesmo tendo intimidade com a musa fitness, está com um pouco de receio sobre a relação deles. "Eu já tinha com a Gra, e algumas coisas eu estou tendo um pouquinho mais de receio. Continuo achando que ela me protege muito, mas eu estou com alguns receios porque o jogo está afunilando muito. E a partir do momento que o jogo está afunilando, eu tenho que priorizar aquilo que me prioriza no 100% porque não tem como", ressaltou o brother.

Gracyanne Barbosa surpreende com revelação sobre seu corpo

Enquanto se arrumava para a festa do BBB 25 deste sábado, 15, no Quarto Nordeste, Gracyanne Barbosa conversou com Thamiris sobre as inseguranças em relação ao seu corpo. A sister confessou que hoje em dia se aceita bem, mas quando era mais nova, pensava diferente.

"Eu sempre tive complexo de perna fina com bunda grande. Eu odiava a minha bunda, na verdade. Hoje em dia, eu aceito bem o meu corpo, mas ainda acho bem desproporcional", confessou a musa fitness. "Sei lá, você vai ficando velha, você vai aprendendo a conviver com as coisas", ressaltou a famosa.

