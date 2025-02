BBB 25: Diego Hypolito recebe elogio ao mudar o visual: 'Ficou melhor'

Confinado no BBB 25 há pouco mais de um mês, Diego Hypolito decidiu renovar o visual dentro do reality após a festa de quarta-feira, 12

A noite de quarta-feira, 12, foi bastante agitada para os brothers do BBB 25! Logo após curtir a festa do líder João Gabriel, o ex-ginasta Diego Hypolito surpreendeu os colegas de confinamento ao renovar o visual dentro do reality show da TV Globo.

Pouco mais de um mês de programa, o irmão de Daniele Hypolito, que já estava sem a barba, decidiu raspar o bigode. Junto com Vinicius e Guilherme na área de banho da casa, Diego pegou a máquina de barbear e mudou o visual.

"Você vai tirar a barba uma hora dessa?", questionou o genro de Delma. "Ele acordou e falou ‘Vou tirar a barba!'", acrescentou Guilherme ao perceber a chegada de Thamiris ao local. "Ficou melhor. Dou valor", elogiou o brother, por fim.

Vale lembrar que, na última semana, Diogo Almeida também renovou o visual dentro da casa mais vigiada do país. O ator, que entrou no programa da TV Globo com a barba volumosa, decidiu deixar o rosto livre.

Do nada: Diego Hypolito tirando o bigode e uma coreografia. 😂 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/CTfo4Sw6k2 — Big Brother Brasil (@bbb) February 13, 2025

Daniele Hypolito reage a escolha de brother

Enquanto os brothers do BBB 25 curtiam a festa na área externa da casa, a ex-ginasta Daniele Hypolito cumpria um 'castigo' em outro local. Isso porque, João Gabriel, líder da semana, recebeu a ordem de vetar uma pessoa do evento na dinâmica 'Barrado do Baile' e acabou escolhendo a sister.

Daniele, por sua vez, ficou mais de 6 horas tentando montar um quebra-cabeça de 300 peças. Assim que deixou o 'castigo', visivelmente chateada, a irmã de Diego Hypolito desabafou com alguns colegas de confinamento a respeito da situação.

"Ele só criou um problema com uma pessoa que não tinha embate nenhum com ele. Só isso. Incoerente pra caramba. Mega incoerente", declarou ela. Em seguida, Daniele Hypolito ressaltou que João Gabriel possuía outros adversários para vetar da festa.

"Eu só fiquei triste porque tinha muito mais gente pra ele deixar de fora, inclusive pessoas que tinham tido um embate na semana. Deixa eu pegar o líder pra ver se não boto todo mundo no alvo", concluiu a sister.

