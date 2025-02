Em conversa com Guilherme, Diego Hypolito opinou sobre o comportamento de dois brothers do BBB 25 e revelou curiosidade em vê-los juntos no Paredão

Em conversa com Guilherme nesta terça-feira, 18, Diego Hypolito compartilhou sua opinião sobre um possível embate no Paredão entre Camilla e Diogo Almeida. O ginasta afirmou que considera "ruim" o fato de os dois ainda não terem se enfrentado diretamente na berlinda. Além disso, ele destacou que não compreende algumas atitudes dos participantes.

"Eu acho muito ruim até agora não ter tido um Paredão da Camilla e do Diogo, estou falando sério. A Camilla vai falar as coisas, mas eu tenho a sensação que o Diogo sempre vai colocar de uma maneira diferente para não ir com ela, e ela também não quer ir com ele. É visível", iniciou Diego.

"Eu acho que se ela tivesse uma opção de contragolpe, ela puxaria ele", analisou Guilherme. "Certeza, e ele não puxaria ela, mas ela puxaria ele.", ressaltou o fisioterapeuta.

"Ele nunca puxaria ela" , concorou o ginasta. "E isso deixa ela mais forte, se ela faz isso", completou.

Na sequência, Guilherme pontuou que não tem como saber a visão do público sobre os comportamentos dos brothers dentro da casa. "Não sei, porque eu não sei como são vistos os posicionamentos dela, também não sei como são vistos os posicionamentos dele. Eu tenho muita dúvida de como tá sendo visto, não só ali no Sincerão, mas o que é falado nos quartos".

"Eu tenho muitas dúvidas sobre os dois. Eu olho para os dois, e eles têm várias atitudes e eu não entendo. Eu não entendi a atitude do Diogo de não colocar a dona Vilma, quando a gente entra junto com alguém aqui, sempre vai ser nossa prioridade aqui", explicou Diego Hypolito.

Diego Hypolito reflete sobre relação com sister

Diego Hypolito conversou com Guilherme no Quarto Anos 50 sobre prioridades no jogo. Durante o papo, ele ressaltou que o fisioterapeuta está em suas prioridades, logo depois de sua irmã, Daniele Hypolito.

Em seguida, o ginasta confessou que está com "alguns receios" em relação à Gracyanne Barbosa. "Você sempre vai ser minha opção depois da minha irmã, só se minha irmã me xingar, mas é uma coisa impossível, sabe? Se acontecesse uma coisa 'mirabólica'... mas é muito ruim você se desamparar perante o jogo. É a primeira vez que a gente tem oportunidade de abrir com uma pessoa de segurança", disse ele.

Hypolito confessou que mesmo tendo intimidade com a musa fitness, está com um pouco de receio sobre a relação deles. "Eu já tinha com a Gra, e algumas coisas eu estou tendo um pouquinho mais de receio. Continuo achando que ela me protege muito, mas eu estou com alguns receios porque o jogo está afunilando muito. E a partir do momento que o jogo está afunilando, eu tenho que priorizar aquilo que me prioriza no 100% porque não tem como", ressaltou o brother.

