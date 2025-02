Durante bate-papo na Festa do Líder, Guilherme analisou proximidade com Daniele Hypolito, enquanto Diego revelou preocupação com a irmã; entenda

Na madrugada desta quinta-feira, 20, Diego Hypolito e Guilherme aproveitaram um momento para conversar sobre a convivência na casa. Durante a Festa do Líder de Eva no BBB 25, o genro de Delma comentou que, embora tenha carinho por Daniele Hypolito, percebeu um certo distanciamento entre eles . Segundo o brother, essa mudança aconteceu desde que ela optou por dormir em outro quarto.

"A gente joga muito diferente, eu e minha irmã", analisou Diego. "É, hoje eu tava pensando sobre prioridade e eu me sinto até mal, porque adoro a Dani, mas ela tá tão lá, que às vezes não consigo ter tanta troca com ela", confessou Guilherme.

"Sabe o que me preocupa? Às vezes, eu não tenho direito de falar algumas coisas para a minha irmã, mas eu me preocupo muito com a persuasão das pessoas com ela", declarou Diego.

Diego Hypolito quer ver brothers juntos no Paredão

Em conversa com Guilherme na terça-feira, 18, Diego Hypolito compartilhou sua opinião sobre um possível embate no Paredão entre Camilla e Diogo Almeida. O ginasta afirmou que considera "ruim" o fato de os dois ainda não terem se enfrentado diretamente na berlinda. Além disso, ele destacou que não compreende algumas atitudes dos participantes.

"Eu acho muito ruim até agora não ter tido um Paredão da Camilla e do Diogo, estou falando sério. A Camilla vai falar as coisas, mas eu tenho a sensação que o Diogo sempre vai colocar de uma maneira diferente para não ir com ela, e ela também não quer ir com ele. É visível", iniciou Diego.

"Eu acho que se ela tivesse uma opção de contragolpe, ela puxaria ele", analisou Guilherme. "Certeza, e ele não puxaria ela, mas ela puxaria ele.", ressaltou o fisioterapeuta.

"Ele nunca puxaria ela", concorou o ginasta. "E isso deixa ela mais forte, se ela faz isso", completou.

Na sequência, Guilherme pontuou que não tem como saber a visão do público sobre os comportamentos dos brothers dentro da casa. "Não sei, porque eu não sei como são vistos os posicionamentos dela, também não sei como são vistos os posicionamentos dele. Eu tenho muita dúvida de como tá sendo visto, não só ali no Sincerão, mas o que é falado nos quartos".

"Eu tenho muitas dúvidas sobre os dois. Eu olho para os dois, e eles têm várias atitudes e eu não entendo. Eu não entendi a atitude do Diogo de não colocar a dona Vilma, quando a gente entra junto com alguém aqui, sempre vai ser nossa prioridade aqui", explicou Diego Hypolito.

Diego Hypolito: 💬 "Eu acho muito ruim até agora não ter tido um Paredão da Camilla e do Diogo. Tô falando sério." ❌ #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/iaaI1idemC — Big Brother Brasil (@bbb) February 18, 2025

