BBB 25: Diego Hypolito desabafa após Sincerão: 'Estão armando contra mim'

O ginasta Diego Hypolito fez uma análise sobre seu jogo e desabafou sobre seu relacionamento com os demais participantes do BBB 25

Na área externada da casa do BBB 25, Diego Hypolito conversou com Guilherme sobre seus embates com outros participantes do reality show após o Sincerão desta segunda-feira, 10. Durante o papo, o ginasta desabafou sobre a necessidade que sente de aprovação pelos colegas de confinamento.

"Eu duvido muito de mim, não posso mais ser assim. Por que eu tenho essa necessidade que as pessoas gostem de mim? Ninguém é obrigado a gostar de mim. Renata foi conversar comigo, eu fiquei olhando a cara dela, e ela ficou me julgando em todo momento", relatou.

Depois, Diego também falou sobre mal-entendidos que teve com Aline e Thamiris. "Eu já reparo quando as pessoas estão armando contra... Eu vejo o cenário se armando, só fico observando. De novo, estão armando contra mim", lamentou o ex-atleta.

Durante o Sincerão, o irmão de Daniele Hypolito foi apontado por Gabriel, João Gabriel, João Pedro e Maike como o participante que vai ser eliminado do BBB 25 com rejeição. Já Renata e Diogo Almeida o chamaram de saboneteiro.

Vitória Strada desabafa com Hypolito sobre voto

Na noite desta segunda-feira, 10, Vitória Strada foi até a área externa da casa do BBB 25 para conversa com Diego Hypolito. A atriz quis saber o que estava acontecendo com o ginasta, pois sentiu que ele está afastado.

"Nada de chateação com você, muito pelo contrário [...]. Por mais que eu saiba da questão de tudo que tem acontecido, que vocês protegeram de um Paredão. Na minha cabeça, com a maior sinceridade, não existia a menor possibilidade do Paredão ser diferente do que foi. Só existia a possibilidade do Gabriel ir", disse o brother, se referindo a formação do paredão deste domingo, 9.

Após ouvir o desabafo do colega, Vitória deu sua opinião sobre o voto do atleta em Gabriel. "Votar em alguém para defender quem está perto de você também é votar com o coração, você entende?", afirmou a atriz. Confira a conversa completa!

