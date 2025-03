BBB 25: Diego Hypolito critica postura de sister: 'Articulosa'

Em conversa com outro brother, Diego Hypolito demonstrou incômodo com a postura de uma sister dentro do BBB 25 nos últimos dias

O brother Diego Hypolito provou que está atento aos últimos acontecimentos dentro do BBB 25, da TV Globo. Na madrugada deste sábado, 1, o ex-ginasta conversou com Guilherme sobre o jogo e confessou incômodo com as atitudes de Renata na casa mais vigiada do país.

Ao longo do bate-papo, Diego afirmou que a sister muda de postura conforme o cenário do jogo. "Eu acho a Renata articulosa.Ela tem falas comigo sempre de um jeito que eu não gosto. Isso acontece regularmente, sem ela perceber. Como não sou uma prioridade para ela, uma pessoa que ela não tem o maior amor do mundo, ela deve ter respeito como todos nós temos aqui", iniciou ele.

"Sempre quando ela vai ter uma conduta comigo, diversas vezes ela fala de um jeito. E agora, como ela não está em um bom posicionamento, já que os gêmeos [João Pedro e João Gabriel] não são líderes, ela reverte logo depois. Só que quem não observa quando não é super bem tratado?", continuou.

Em seguida, Diego Hypolito relatou situações anteriores em que a postura de Renata o incomodou. "Eu percebi agora ela oferecendo alguma coisa para a Vitória. Ela nunca faria isso. Estou observando. O que fazemos nessa casa?", questionou ele. "A gente observa o tempo todo", completou Guilherme. "Ela está com medo de ser colocada [no paredão]", finalizou o ex-ginasta.

Vale lembrar que Renata foi indicada para a Mira do Líder por Vitória Strada na noite de sexta-feira, 28. Além da sister, a atriz, que está na liderança da semana, também escolheu Eva, Vilma, João Pedro e João Gabriel.

Diego falando sobre as patadas que a Renata dá nele constantemente! Ele citando a situação da dama! Ele tá de olho viu #BBB25pic.twitter.com/J68vQF3A4M — Dani (@ddllffrr) March 1, 2025

Vitória Strada analisa amizade com sisters no BBB 25

Líder da semana no BBB 25, Vitória Strada passou a madrugada deste sábado, 1, conversando com Diego Hypolito a respeito do jogo. Ao longo do bate-papo com o ex-ginasta, a atriz confessou que se decepcionou com Camilla e Thamiris após os últimos acontecimentos entre elas.

O assunto veio à tona depois que Diego revelou incômodo com a postura das irmãs em relação a Vitória. "Teve uma atitude relacionada a Thamiris que eu não gostei, que foi com você, tá? Eu nunca tive nada com a Thamiris, só que elas duas, elas deixam muito explícito a questão de jogar sozinho", disse o brother; confira mais detalhes!

