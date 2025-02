BBB 25: Diego Hypolito confessa sobre vida financeira: 'Estava muito endividado'

Durante uma conversa com algumas sisters na mesa da Xepa, do BBB 25, o ginasta Diego Hypolito fez um desabafo sobre sua vida pessoal

O ginasta Diego Hypolito fez um desabafo sobre sua vida pessoal na manhã desta segunda-feira, 10. Durante uma conversa com algumas sisters na mesa da Xepa, do BBB 25, da Globo, ele relembrou que o trabalho como comentarista na transmissão dos Jogos Olímpicos de 2024 o ajudou a organizar as finanças.

"Consegui organizar as minhas contas, eu estava muito endividado. Consegui organizar muito por conta dos Jogos Olímpicos", contou ele, que completou dizendo que o sucesso de Rebeca Andrade na competição o beneficiou. "E eu palestrei muito esse ano. Foram 49 palestras".

Alguns minutos depois, o brother recordou como era sua rotina durante as competições. "Eu sempre tive alguém para fazer as coisas para mim. Por exemplo, ia para uma viagem internacional, tudo era mastigado. A gente não fazia nada, é uma vida muito privilegiada", disse.

E complementou: "Você não faz o teu check-in, não compra a sua passagem. Você ganha a mala, você nem faz a mala. Você vai lá competir, é uma vida de privilegiado. Se você tem talento para competir, é uma vida fácil. É uma vida de privilégios. Tudo que eu precisava, tinha um time que trabalhava por mim".

O que Daniele e Diego Hypolito planejam fazer com o prêmio?

Recentemente, a mãe de Diego Hypolito e Daniele Hypolito, Geni Matias Hypolito revelou que os filhos já têm planos para o prêmio caso vençam o BBB 25. Em entrevista ao jornal O Globo, ela contou que os filhos entraram na atração para realizar um sonho.

"Eles estão lá para realizar os sonhos deles e da nossa família. Querem comprar um apartamento, ampliar o instituto e a Dani terminar de pagar a casa dela. No fundo, eles buscam uma estabilidade financeira, algo que ainda não conseguiram, mas que desejam muito", contou.

