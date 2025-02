BBB 25: Diego Hypolito confessa medo de perder amizade com sister

O ginasta Diego Hypolito fez um desabafo sincero ao conversar com Guilherme sobre sua relação de amizade com uma sister do BBB 25

Na área externa da casa do BBB 25, nesta quinta-feira, 20, Guilhermee Diego Hypolito conversaram sobre suas prioridades no jogo. O ginasta, então, aproveitou para falar sobre sua relação com Gracyanne Barbosa.

"Eu sei que você me priorizaria. Dona Del também. Mas aí se colocasse Gra e Aline, quem você prioriza?", questionou o fisioterapeuta.

O atleta confessou que tem uma amizade fora do programa com a musa fitness e opinou que quem defenderia a sister de verdade na casa seriam suas colegas de Quarto Nordeste: Thamiris, Camilla e Vitória Strada. "Eu não sei até onde o meu nível de amizade com ela de lá de fora vai influenciar nessa questão de jogo", explicou o brother.

Em seguida, Diogo falou sobre o seu VIP, caso ganhe a prova do líder. "Se eu ganho o líder, eu tenho uma questão que está na minha cabeça que não consigo parar de pensar. Porque, para mim, com certeza Dani, você, Del... aí são quatro, não são? A minha vontade é o Vini", confessou o irmão de Daniele Hypolito.

O ginasta ainda expôs seu medo de perder a amizade com Gracyanne com suas escolhas na casa, pois acredita que se priorizar Vinícius, também estaria priorizando Aline, a dupla do baiano. "Eu só tenho medo de perder uma amizade que tenho por conta de uma atitude de jogo", desabafou.

Diego Hypolito desabafa sobre a irmã e admite preocupação

Na madrugada desta quinta-feira, 20, Diego Hypolito e Guilherme aproveitaram um momento para conversar sobre a convivência na casa. Durante a Festa do Líder de Eva no BBB 25, o genro de Delma comentou que, embora tenha carinho por Daniele Hypolito, percebeu um certo distanciamento entre eles.

Segundo o brother, essa mudança aconteceu desde que ela optou por dormir em outro quarto. Ao ouvir o colega de confinamento, o ginasta desabafou: "Sabe o que me preocupa? Às vezes, eu não tenho direito de falar algumas coisas para a minha irmã, mas eu me preocupo muito com a persuasão das pessoas com ela", declarou Diego.

Leia também:BBB 25: Big Fone vai tocar novamente; saiba quando