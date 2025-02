Sincero, o ginasta Diego Hypolito confessou desconforto com relação de Aline Patriarca e Diogo Almeida dentro do BBB 25; entenda

Nesta quinta-feira, 6, Diego Hypolito deu sua opinião sobre a relação de Diogo Almeida e Aline Patriarca, após dicussão entre o ator e Gracyanne Barbosa sobre as últimas atitudes dele com a affair. Em conversa na academia do BBB 25, o ginasta foi sincero ao revelar desconforto.

"Por mais que eu vá falar normalmente com o Diogo, eu não curti a sensação da Aline estar ficando com o Diogo novamente. Não curti porque eu não consegui olhar com normalidade", confessou Diego.

"Que alívio você estar me falando isso, porque eu não comentei isso com ninguém. Eu estava pensando isso, ao mesmo tempo pensando, quem sou eu para estar pensando isso da Aline. Mas estava me incomodando muito", declarou Gracyanne Barbosa.

Para quem não acompanhou, a musa fitness e Diogo Almeida tiveram uma discussão na cozinha do BBB 25 nesta quinta-feira, 6. Durante o papo, o ator relembrou o voto em Aline e Vinícius no Contragolpe do terceiro paredão do programa, motivo do desentendimento entre eles.

Hypolito relembra boato de que teria "prejudicado" colega nos Jogos Olímpicos

O ginasta olímpico Diego Hypolito, de 38 anos, relembrou um episódio enfatico de sua vida ao ser acometido por um boato de que teria "prejudicado" a colega, a ginasta Fabiana Murer, de 43, nos Jogos Olimpícos de 2008. Na ocasião, o atleta menciona mensagens que leu na internet.

“O pessoal da internet debochou, falou que eu roubei a vara da Fabiana Murer”, comentou, aos risos, com os participantes do BBB 25.

Para recordar, durante a final da modalidade Salto com Vara nos Jogos Olímpicos de 2008, Murer percebeu que uma de suas varas havia desaparecido.

Fabiana tentou parar a prova para encontrar o utensílio, mas sem sucesso. Diante disso, a atle foi obrigada a saltar com outra vara e errou as três tentativas que tinha. Eliminada, o objeto foi encontrado no depósito das varas de outras ginastas que haviam sido eliminadas.

No mesmo ano, Diego Hypolito sofreu uma queda na prova da ginástica artística. O erro fez o atleta perder muitos pontos e ocupar a sexta posição.

