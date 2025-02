BBB 25: Delma sobre ir ao paredão com sister: 'Doida para ter esse confronto'

Em conversa com Guilherme e Vinícius, dona Delma surpreendeu ao revelar quem gostaria de enfrentar em um paredão do BBB 25

Na tarde desta segunda-feira, 10, Delmarevelou para Guilherme e Vinícius quem gostaria de enfrentar em um paredão do BBB 25. A confissão aconteceu após ela receber um emoji de alvo e afirmar que está incomodando.

"Estou doida para ter esse confronto: eu, no Paredão, e dona Vilma. Que babado", disparou a sister, que teve um desentendimento com a mãe do ator Diogo Almeida no último Sincerão. "Embate de gigantes", afirmou Vinícius.

Guilherme, genro de Delma, dá sua opinião após ouvir a sogra. "Essa mulher, sei não...", diz ele. "Que ia ser bom, ia. Não vou mentir", comenta o promotor de eventos.

Mais cedo, a dona de casa conversou com Camilla e falou sobre o emoji de alvo. "Que bom que recebi um alvo. Estou incomodando. Não sabia ainda o que era sentir um alvo. Me bote mesmo no Paredão. Quero ir, sentir a emoção, ver se o coração vai sair pela boca. Quero que me bote, que a máscara caia no Sincerão, que venha apontar. Aí vou saber com quem estou jogando", disparou.

Treta no Sincerão

No último Sincerão do BBB 25, os brothers precisaram apontar duas pessoas: uma com quem formaria uma nova dupla e outra com quem não formaria dupla de jeito nenhum. Delma afirmou que não faria uma dupla com Vilma e sua justificativa não agradou à mãe de Diogo Almeida.

Em conversa com Gabriel, a dona de casa justificou sua decisão. "Aqui é um jogo de emoções, né? A gente tem que jogar com as emoções da gente também. Não tem que ficar chateada. Eu não errei em chamar", refletiu. "Eu tenho que esperar a oportunidade certa. Se ela vier falar comigo, eu vou dizer: 'A senhora tem que aprender, dona Vilma, que a senhora não pode levar tudo para o seu coração", afirmou a sister, sobre uma possível conversa entre elas. Saiba mais!

