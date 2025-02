BBB 25: Delma reflete sobre escolha no Sincerão: 'Não errei'

Delma conversou com Gabriel sobre o Sincerão e afirmou que não errou de ter escolhido Vilma como a pessoa com quem não formaria uma dupla no BBB 25

Delma conversou com Gabriel na manhã desta terça-feira, 4, na área externa da casa sobre o Sincerão do BBB 25 desta última segunda-feira, 3. Na dinâmica, os brothers precisaram apontar duas pessoas: uma com quem formaria uma nova dupla e outra com quem não formaria dupla de jeito nenhum.

Durante o papo, a dona de casa falou sobre ter escolhido Vilma como a pessoa que jamais faria uma dupla no reality show. "Aqui é um jogo de emoções, né? A gente tem que jogar com as emoções da gente também. Não tem que ficar chateada", refletiu ela. "Eu não errei em chamar", afirmou.

"Não adianta ter que justificar logo depois. Vai estar todo mundo [nervoso]", opinou Gabriel após ouvir o desabafo da colega de confinamento. Delma, então, contou que vai conversar com Vilma, caso ela se aproxime. "Eu tenho que esperar a oportunidade certa. Se ela vier falar comigo, eu vou dizer: 'A senhora tem que aprender, dona Vilma, que a senhora não pode levar tudo para o seu coração", ressaltou.

Em seguida, os dois falaram sobre como deve ser difícil para Diogo Almeida e Vilma encararem as dinâmicas do jogo. "Mãe querendo defender o filho e o filho querendo defender a mãe", comenta o brother. A dona de casa concorda e afirma que seria difícil para ela estar com a filha no programa.

Gabriel também falou sobre o posicionamento de Guilherme, genro de Delma. "É o jogo. Só acho que muita gente fez coisas desnecessárias. Não adianta ficar gritando com todo mundo. Fiquei triste com ele", confessou.

Vilma reage a argumento de sister no Sincerão

O Sincerão segue rendendo assunto no BBB 25 e durante a madrugada desta terça-feira, 4, Vilma desabafou com os brothers do Quarto Fantástico sobre a indicação de Delma na dinâmica. Ela apontou a estudante de Nutrição como dupla que ela não faria de jeito algum.

A mãe do ator Diogo Almeida afirmou que o argumento usado pela sister foi o que mais a surpreendeu. "Só porque eu puxei a garrafa [de café], a Joselma me chama para falar... cara, aquela ali foi a pior de todas. Tanto é que ela não tinha argumento. [...] Ela falou que eu peguei o café e fiz ignorância, eu não fiz ignorância com ela. Que isso, cara?", disse ela. Confira a conversa completa!

