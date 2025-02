BBB 25: Delma reage ao ver novo visual de Diogo Almeida: 'Não está mais'

O novo visual do ator Diogo Almeida continua dando o que falar entre os brothers do BBB 25, da Globo. E Delma deu sua opinião para a mudança

O novo visual do ator Diogo Almeida continua dando o que falar entre os brothers do BBB 25, da Globo. Na manhã desta sexta-feira, 7, o artista, que entrou na casa com a barba volumosa, foi visto tirando a barba no banheiro e ganhou elogios de Delma.

"Agora sim, agora está com cara daquele menininho. Não está mais com cara de vilão, não", disse ela no momento em que os brothers se reuniram na sala para o sorteio do mercado. E ela complementou: "Ele tirou a barba que escondia o rosto dele, a beleza dele e o jogo dele".

Aline também ficou surpresa com o novo visual. Ao ver a mudança, ela pulou no rapaz e fez carinho no rosto dele para senti-lo sem a barba. "Tá muito lindo!”, disse ela.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Gracyanne revela que quase apertou o botão da desistência

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao contar que quase apertou o botão de desistência do BBB 25, da Globo. Durante um papo com Delma, ela contou que a restrição de alimentos já mexeu com sua cabeça no confinamento e ela ficou agoniada ao ver os participantes dividindo cada item do mercado na Xepa.

"No primeiro dia que a gente começou com a divisão de comida e ficou aquela briga. Eu não aguentei… Chorei, chorei, chorei, sozinha no banheiro. E eu quase fui tocar. E não era pela falta de comida, era a sensação”, disse ela.

Então, Delma comentou: "Em casa, quando eu estava no vip, eu via tudo ali e não dava vontade de comer. É a sensação”. Logo depois, Gracyanne completou: "Eu não toquei por causa da Giovanna. Depois eu conversei com a psicóloga e foi muito importante. Me deu um desespero, eu fiquei lembrando… Mas a senhora vai aguentar”.

Leia também:BBB 25: Aline Patriarca não é mais policial militar. Entenda