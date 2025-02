BBB 25: Delma fala sobre não deixar sister sozinha: 'Sentir que está amparada'

Dona Delma pediu para que os participantes do BBB 25 não deixem Vilma sozinha após a eliminação de Diogo Almeida do reality

Na tarde desta quinta-feira, 27, Delma comentou sobre o comportamento de Eva, que decidiu ir dormir com Vilma no Quarto Fantástico após ela ficar sem a companhia do filho, Diogo Almeida, eliminado no último paredão do BBB 25.

A sogra de Guilherme ressaltou que é importante não deixar a estudante de nutrição sozinha. "Tem que ficar revezando para não deixar ela se sentir tão só, porque é horrível você estar aqui no meio das pessoas que tem muito embate com você e se sentir só", disse a dona de casa.

"É horrível para ela, sem a força do filho dela. Um dava força ao outro. É bom todo mundo ficar perto dela um pouquinho. Como vocês fazem, dormir com ela. Não deixar que ela se sinta só, para ela sentir que está amparada", ressaltou Delma.

Diogo Almeida foi eliminado do reality show na última terça-feira, 25, com 43,93% dos votos após disputar o paredão contra a mãe, Vilma, e Vitória Strada. O ator foi parar na berlinda após atender ao Big Fone. Ele puxou a Thamiris, mas a carioca trocou de lugar com a estudante de nutrição após Camilla usar o Poder Coringa. Já a atriz foi indicada pelo líder João Pedro.

Diogo Almeida revela detalhes de convite para entrar no BBB 25

Em participação na Rádio Globo, Diogo Almeida abriu o coração sobre sua participação no BBB 25 e revelou detalhes de como recebeu o convite para entrar no programa como Camarote. Segundo o ator, não foi muito difícil decidir quem o acompanharia como dupla no jogo.

"[Depois de receber o convite] Eu esperei uma semana e meia, pedi para pensar. Então, depois de uma semana e meia, liguei para os meus pais por videochamada e falei que eu tinha sido convidado e resolvi aceitar. Contei que aceitei e que tinha uma novidade, que era poder levar alguém", relatou ele. Saiba mais!

