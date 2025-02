BBB 25: Delma detona brothers após punição: 'Tem que ter responsabilidade'

"Os irresponsáveis ficam tirando onda', disparou dona Delma após os participantes do BBB 25 entrarem no 'Tá Com Nada' pela segunda vez

Na manhã desta terça-feira, 18, dona Delma reclamou dos participantes do BBB 25 após Aline comentar sobre a casa estar no Tá Com Nada pela segunda vez.

"Ninguém tem que falar nada não. Porque Tá Com Nada, porque todo mundo procurou né? Menos eu", disparou ela, que saiu do Quarto Anos 50 e foi em direção ao banheiro reclamando. "Ninguém pode reclamar do Tá Com nada não. Tem que se lascar e ficar com fome. Outras pessoas entraram por causa dos novinhos. Tem que ter responsabilidade", acrescentou.

"Prejudicaram outras pessoas que andam certinho. Enquanto os irresponsáveis ficam tirando onda, achando graça", desabafou a dona de casa para Vinicius. O brother também opina. "Ainda ontem já teve mais. Cinco punições", recordou. "Todo mundo sabe o que não pode e o que pode. Não se orienta", completou a sister.

Delma chegou a reclamar do comportamento dos colegas de confinament durante o programa ao vivo do último domingo, 16. "Um bando de vacilão aqui, tudo novo e vacilando, irresponsáveis. Eu só tenho um, com 54 anos, dona Vilma só tem três. Aí o pessoal tudo novo, estudado, inteligente e fazendo m*** aqui", reclamou ela.

Após discussão, Camilla garante que não quer proximidade com a sister

Após o desentendimento com Vitória Strada na madrugada desta segunda-feira, 17, a sister Camilla retornou ao Quarto Nordeste para conversar sobre a formação do Paredão com Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa.

Irmã de Thamiris, a trancista mostrou que não quer proximidade com a atriz. "Ali foi uma opção dela fazer m*rd*. Ela tinha que ser muito leal com a gente, porque estamos em exposição por causa da dupla. A gente comprou briga deles", iniciou Camilla.

Daniele Hypólito relembra que o grupo não ficou incomodado com a decisão de Diego Hypolito de votar em Thamiris para o Paredão. "Eu não fico brava com voto. Se eu tenho a possibilidade de salvar o pessoal que está comigo, eu vou querer fazer birra na metade do jogo?", explicou Camilla, relembrando os votos da noite anterior. Saiba mais!

