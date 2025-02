BBB 25: Delma desabafa sobre situação com sister: 'Não tem obrigação'

Diego Hypolito decidiu chamar dona Delma para conversar após ficar sabendo de uma situação que aconteceu com uma sister do BBB 25

Diego Hypolito decidiu conversar com dona Delma nesta sexta-feira, 13, após ouvir Gracyanne Barbosa e Daniele Hypolito criticarem uma atitude de Aline com a dona de casa.

Na área externa da casa, o ginasta se aproximou da pernambucana e pediu para ela contar o que aconteceu. A sogra de Guilherme, então, abriu o jogo sobre o ocorrido. "Ela estava ali com o Diogo, não sei se estava cansada, também", começou;

"Ela não levantou para me mostrar. Até a Gra ficou chocada, poxa, dava para ela ter levantado. Depois de muito tempo [ela disse]: 'Te dou um pedacinho de doce'. Depois, que ela entrou, eu perguntei e ela me mostrou. Foi só isso", relatou.

Delma contou que estava procurando os itens de Guilherme após ir parar na Xepa devido a uma consequência da Prova do Líder e perguntou para Aline se ela sabia onde estava as coisas de seu genro para não pegar de outra pessoa.

Após ouvir a dona de casa, Diego quis saber como ela estava se sentindo por ir para a Xepa e a pernambucana afirmou que está bem. Ele também garantiu que vai dividir seus itens com ela. Depois, o ginasta confessou que não entende as atitudes de Aline na casa e citou o desentendimento no último Sincerão. "E ela é uma das pessoas que mais gosto aqui", desabafou o atleta.

"É uma pessoa maravilhosa, né? Mas acho que não foi para distratar ninguém. Ela deitou-se ali com o namorado dela e ficou lá entretida conversando. Eu perguntei e ela [disse] 'tá ali', mas não me mostrou nem disse onde estava, mas ela não tem obrigação de falar", ressaltou Delma.

Diego Hypolito chama Delma para saber como foi o ocorrido com Aline na cozinha da Xepa 👀 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/1q3SHsyXz1 — Big Brother Brasil (@bbb) February 14, 2025

Alvos para o próximo paredão

O papo seguiu e Diego contou que precisa pensar em quem vai votar no próximo paredão antes do Apê do Líder ser ocupado, para que ninguém escute sua estratégia através da Central do Líder. Em seguida, ele quis saber se o voto da sogra de Guilherme segue em Vilma. "Eu vou continuar nele, eu acho que vou. Depende do jogo também. Ou ela, ou no filho dela", contou Delma, falando sobre Diogo Almeida.

Delma conta para Diego quais são seus alvos para o próximo Paredão 🎯 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/sQe042kW0L — Big Brother Brasil (@bbb) February 14, 2025

Leia também:BBB 25: Sister leva susto, é eliminada e dá vitória para rival na prova do líder