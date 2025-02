BBB 25: Delma critica punições em excesso de brothers: 'Não posso me calar'

De novo? Delma refletiu sobre a quantidade de punições que faltam para a casa do BBB 25 entrar novamente no 'Tá com Nada'

Após passar sufoco no 'Tá com Nada', Delma tem se policiado mais a respeito da punição no BBB 25. Na manhã deste domingo, 9, em conversa com Mateus, a sister revelou preocupação com uma possível nova restrição dos alimentos nos próximos dias.

Isso porque, de acordo com Delma e Mateus, faltam exatas oito punições dos brothers para que toda a casa seja novamente penalizada com o 'Tá com Nada'. Ao longo do bate-papo com o brother, a sogra de Guilherme afirmou que chamará atenção dos colegas de confinamento sobre a perda em excesso de estalecas.

"A gente vai para o Tá Com Nada de novo. Pode acontecer comigo [punição] ou com qualquer outro, mas tem uns que acontece mais e eu vou ter que falar alguma coisa. Não posso me calar mais, não, nessa situação. O negócio é sério. Responsabilidade, atenção. E pensar nos outros, não é só em si", declarou ela.

Em seguida, dona Delma recordou o quanto ficou abalada com a consequência negativa da última semana. A sister, inclusive, precisou ser acalmada por outros brothers da casa ao relatar desejo de desistir do programa.

"Me afetou muito esse negócio do Tá Com Nada e não quero passar mais por isso, não, chorando por causa de comida. O fato não é estar sem comida, é pelo que mexe comigo, da minha vida inteira. É complicado. Só sabe quem passa e não quer passar mais", disse, por fim.

Vale lembrar que a produção do BBB 25 liberou os confinados do castigo na tarde de sábado, 8, logo após as compras do mercado da semana chegarem na casa. Os brothers ficaram em êxtase com o fim da punição e fizeram questão de celebrar o momento.

Quem João Gabriel indicará ao paredão?

A formação do quarto paredão do BBB 25, da TV Globo, promete agitar a casa mais vigiada do país. Líder da semana, João Gabriel revelou aos aliados de jogo que já decidiu quem indicará à berlinda neste domingo, 9.

Durante conversa no Apê do Líder com João Pedro, Maike e Gabriel, o salva-vidas contou que mandará Aline para a zona de risco . O brother ainda aproveitou o momento para ensaiar o discurso de indicação; confira detalhes!

