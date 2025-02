BBB 25: Delma cai no choro e é consolada por brothers: 'Vou desistir'

Após a volta de Gracyanne causar uma consequência negativa para os brothers do BBB 25, Delma relatou vontade de sair do jogo

O retorno de Gracyanne Barbosa a casa do BBB 25 nesta quinta-feira, 6, surpreendeu os brothers, que acreditavam que a musa fitness havia sido eliminada do jogo. A volta da sister, no entanto, gerou uma consequência negativa para os demais participantes.

Isso porque, pouco antes de Gracyanne entrar novamente na casa mais vigiada do país, o ‘Big Boss’ anunciou a dinâmica do 'congelamento' e avisou aos confinados que ninguém poderia se mover. Caso alguém quebrasse a regra, todos entrariam no 'Tá com Nada', onde alimentos e banhos são restritos.

A consequência acabou despertando gatilhos em Delma, que precisou ser consolada por Diego Hypolito após cair no choro. Bastante emocionada, a sister informou aos colegas de confinamento que gostaria de desistir do programa.

"Eu quero sair daqui. Eu vou querer sair, eu me conheço. Não vou aguentar, não. Prefiro sair daqui levando todo mundo no coração. Não quero ficar mais não. Vou desistir", declarou Delma. Diego, por sua vez, tentou acalmá-la: "Você é mais forte do que imagina", disse ele.

"Uma hora o forte fica fraco. Eu sempre fui forte para os outros, nunca para mim", acrescentou a sister. Momentos depois, Guilherme, genro de dona Delma, também se aproximou para conversar com a familiar.

"A senhora tem coisas muito bonitas para viver aqui dentro", comentou o brother. "Mas eu não quero viver mais nada aqui dentro, não. Quero ir pra casa, quero ir embora, para minha casa. Não vou aguentar, não", desabafou Delma, sendo abraçada pelo genro.

Delma chora com Diego Hypolito e diz: "Eu quero sair daqui [...] Não vou aguentar não" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/3gUcNypXQT — Big Brother Brasil (@bbb) February 6, 2025

Diego Hypolito, Guilherme e Vilma tentam conversar com Delma.

💬 Guilherme: "A gente só vai sair se o público escolher que a gente saia" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/1fW8Ehi16l — Big Brother Brasil (@bbb) February 6, 2025

Big Boss choca ao revelar que o jogo se tornou individual

O BBB 25, da Globo, entrou em uma nova fase na tarde desta quinta-feira, 6. Após o retorno de Gracyanne Barbosa para a casa do reality show, o Big Boss surpreendeu a todos ao contar que o jogo se tornou individual.

Nesta temporada, os participantes entraram no programa em duplas. Porém, com a eliminação de Giovanna na terça-feira, 4, o jogo passou a ser individual. Agora, apenas uma pessoa será eliminada em cada semana.

Enquanto todos estavam reunidos na sala de estar, o Big Boss disse: "Atenção todos, o jogo, a partir de agora, será individual. É o fim das duplas. Agora é cada um por si”.

