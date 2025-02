BBB 25: Daniele Hypolito sofre consequência no jogo

Daniele Hypolito é a pessoa escolhida pelo líder João Gabriel para sofrer a consequência do Barrado no Baile do BBB 25

Na noite desta quarta-feira, 12, o líder João Gabriel teve uma missão negativa antes de sua festa no BBB 25, da Globo. Ele recebeu a ordem de vetar uma pessoa de sua festa na dinâmica do Barrado do Baile.

Assim que foi solicitado por Tadeu Schmidt para indicar um nome, ele vetou a sister e ginasta Daniele Hypolito.

Dani foi levada para um quarto isolado do Big Brother e recebeu uma consequência. Ela recebeu apenas água, pão, acesso ao banheiro e um quebra-cabeça. A missão dela é montar o quebra-cabeça de 300 peças com a imagem do líder. Caso ela consiga montar a imagem antes do final da festa, ela pode ir para a celebração. Caso não consiga, Dani ficará no quarto isolado até o final da festa.

O poder do veto

Na noite desta quarta-feira, 12, o apresentador Tadeu Schmidt comandou uma nova dinâmica no BBB 25, da Globo. Os participantes tiveram que fazer a brincadeira do Resta Um valendo o Poder do Veto na Prova do Líder. Camilla foi a participante que se deu bem e venceu a dinâmica.

Na dinâmica do Resta Um, os participantes tinham que tirar a placa com o rosto um do outro em rodadas. Quem sobrasse na última rodada com sua placa intacta foi o vencedor.

Camilla foi a participante que restou na dinâmica e ganhou o Poder do Veto. Ela vetou Diogo Almeida da Prova do Líder. “É o óbvio. Se eu vou para o paredão, ele vota em mim ou nos meus aliados. E não posso dar mole”, disse ela.

Logo depois, Diogo teve o Poder do contragolpe e vetou Gracyanne Barbosa. Portanto, Diogo e Gracyanne não vão disputar a Prova do Líder na quinta-feira, 13.

