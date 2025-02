BBB 25: Daniele Hypolito reage a escolha de brother: 'Criou problema'

Vetada da festa do líder, a sister Daniele Hypolito desabafou sobre a escolha de João Gabriel em colocá-la no 'castigo' do BBB 25

A madrugada desta quinta-feira, 13, foi bastante agitada para os brothers do BBB 25, da TV Globo. Enquanto todos curtiam a festa do líder João Gabriel, a ex-ginasta Daniele Hypolito cumpria um 'castigo' em outro local da casa.

Isso porque, o irmão gêmeo de João Pedro recebeu a ordem de vetar uma pessoa de sua festa na dinâmica 'Barrado do Baile' e acabou escolhendo a sister. Daniele, por sua vez, ficou mais de 6 horas tentando montar um quebra-cabeça de 300 peças.

Assim que deixou o 'castigo', a ex-ginasta, visivelmente chateada, desabafou com alguns colegas de confinamento a respeito da situação. "Ele só criou um problema com uma pessoa que não tinha embate nenhum com ele. Só isso. Incoerente pra caramba. Mega incoerente", declarou ela.

Em seguida, Daniele Hypolito ressaltou que João Gabriel possuía outros adversários para vetar da festa. "Eu só fiquei triste porque tinha muito mais gente pra ele deixar de fora, inclusive pessoas que tinham tido um embate na semana. Deixa eu pegar o líder pra ver se não boto todo mundo no alvo", concluiu a sister.

Dany sobre João Gabriel: “Sorte dele que o Sincerão não é amanhã, porque se não eu ia colocar ele lá e falar exatamente isso. Um jogo totalmente incoerente!” PRA CIMA, DANYCA! 🗣️ #TeamHypolito#BBB25pic.twitter.com/Szz1xjskgy — Dany Hypolito 🤸🏻‍♀️ (@danyhypolito) February 13, 2025

Quem está fora da prova do líder?

Na noite de quarta-feira, 12, o apresentador Tadeu Schmidt comandou uma nova dinâmica no BBB 25, da Globo. Os participantes tiveram que fazer a brincadeira do Resta Um valendo o Poder do Veto na Prova do Líder. Camilla foi a participante que se deu bem e venceu a dinâmica.

Na dinâmica do Resta Um, os participantes tinham que tirar a placa com o rosto um do outro em rodadas. Quem sobrasse na última rodada com sua placa intacta foi o vencedor.

Camilla foi a participante que restou na dinâmica e ganhou o Poder do Veto. Ela vetou Diogo Almeida da Prova do Líder. "É o óbvio. Se eu vou para o paredão, ele vota em mim ou nos meus aliados. E não posso dar mole", disse ela.

Logo depois, Diogo teve o poder do contragolpe e vetou Gracyanne Barbosa. Portanto, Diogo e Gracyanne não vão disputar a Prova do Líder nesta quinta-feira, 13.

