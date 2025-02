BBB 25: Daniele Hypolito choca ao relatar alimentação regrada na ginástica

Com os participantes do BBB 25 no 'Tá Com Nada', Daniele Hypolito relembrou a época que tinha uma alimentação controlada devido aos treinos

Na cozinha da Xepa, Daniele Hypolito conversou com Renata, Camilla e João Pedro e contou para os brothers do BBB 25 que "consegue ficar muito tempo sem comer" porque tinha uma rotina alimentar regrada na época da ginástica olímpica.

A ginasta, irmã de Diego Hypolito, chocou os colegas ao contar o quanto podia engordar. "O mais incrível era que entre um treino e outro a gente só podia engordar 300g do peso final do treino", relatou a sister.

Depois, Daniele contou que não existia acompanhamento com nutricionista como tem hoje em dia. "A gente pesava antes do treino da manhã e depois do treino da manhã. E aí entre o treino da manhã e a pesagem do treino da tarde, a gente só podia engordar 300g. E não era 300g do peso que a gente pesou antes do treino, era 300g depois do peso que a gente perdeu no treino", explicou. "Até 2014, que foi quando começou a ter comitê multidisciplinar, a gente não tinha um acompanhamento de nutricionismo. Era o técnico que olhava e falava essas coisas", completou.

Vale lembrar que os participantes do BBB 25 entraram no 'Tá Com Nada' após o descumprimento da regra durante o retorno de Gracyanne Barbosa ao jogo. Os brothers tinham que ficar congelados, mas João Pedro correu para abraçar a sister, colocando todos da casa, menos a musa fitness, na Xepa.

Gracyanne revela que quase apertou o botão da desistência

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao contar que quase apertou o botão de desistência do BBB 25, da Globo. Em uma conversa com Delma, ela disse que a restrição de alimentos já mexeu com sua cabeça no confinamento e ela ficou agoniada ao ver os participantes dividindo cada item do mercado na Xepa.

"No primeiro dia que a gente começou com a divisão de comida e ficou aquela briga. Eu não aguentei… Chorei, chorei, chorei, sozinha no banheiro. E eu quase fui tocar. E não era pela falta de comida, era a sensação", disse ela.

