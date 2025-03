BBB 25: Com Maike na liderança, Diego se preocupa com indicação ao paredão

Durante desabafo no BBB 25, o ginasta Diego Hypolito revelou sua ansiedade para descobrir se será indicado por Maike ao Paredão: "Quero saber"

Após Maike conquistar a liderança nesta sexta-feira, 7, o ginasta Diego Hypolito ficou preocupado com a possibilidade de ser indicado diretamente ao Paredão , já que é um dos alvos do brother no BBB 25. Em conversa com Vitória Strada e Joselma, Diego expressou sua ansiedade sobre a indicação do líder.

“Acho que ele vai me colocar de novo”, confessou Diego. “Estou tranquilo, mas quero saber se ele vai me indicar direto. Se eu não estiver lá de cara, minhas chances de ir são menores”, explicou ele, que também teria a chance de disputar o Bate e Volta caso a indicação não viesse pelo Líder da semana.

Ainda durante o bate-papo, o brother levantou hipóteses sobre quem pode receber as pulseiras de alvo. “Acredito que Aline, Dani e eu vamos estar na mira”.

“Tem o Vinícius também”, lembrou dona Delma. “Ele me tirou de provas, e ontem, indiretamente, me tirou de novo”, desabafou Diego Hypolito.

Diego comenta que está bem com toda a situação, mas que queria saber logo se Maike o colocará direto no paredão. Com ansiedade, Diego ainda diz que queria que fosse logo a formação de paredão para saber se estará ou não na berlinda. pic.twitter.com/iJDJVxo2Ht — Diego Hypolito 🤸‍♂️ (@diego_hypolito) March 7, 2025

Diego Hypolito desabafa sobre escolha de sister

O brother Diego Hypolito ficou bastante pensativo após ser vetado da Prova do Líder no BBB 25. O ex-ginasta acabou sendo eliminado por Maike em uma dinâmica do 'resta um', realizada antes da atividade principal.

Em conversa com a irmã, Diego desabafou sobre a situação, que poderia ter sido diferente caso Vitória Strada tivesse desclassificado Maike. Ao longo do papo com Daniele Hypolito, o brother questionou se realmente seria aliado da atriz no jogo.

"Acho que eu não sou um aliado da Vitória. Porque ela tinha opção de me deixar fazer a prova, e ela optou por não deixar", disse ele. Daniele, por sua vez, aconselhou o irmão a conversar com a atriz a respeito do assunto. "Eu sou super compreensível, você sabe muito bem como é que eu sou", declarou Diego.

Vale lembrar que, caso Vitória tivesse desclassificado Maike, o ex-ginasta teria realizado a atividade de resistência. A sister, no entanto, acabou retirando um dos frascos de João Gabriel e, com isso, Maike removeu o último item de Diego, que foi eliminado da disputa. Assista a conversa de Diego e Daniele.

