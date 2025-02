BBB 25: Camilla revela incômodo com sister: 'Me irrita'

Em conversa com Gracyanne Barbosa, Camilla analisou sua aproximação com uma sister durante o confinamento do reality show

Na piscina do BBB 25, na tarde desta quarta-feira, 12, Camillaconversou com Gracyanne Barbosasobre Vitória Strada. Apesar de serem aliadas no reality show, a trancista confessou para a musa finess que só se aproximou da atriz por causa de sua irmã, Thamiris.

"Eu gosto muito da Vitória, mas eu sinto que minha aproximação com ela é mais porque aconteceu desde o início. Se fosse pela dinâmica da casa, não seria uma pessoa que eu me aproximaria", analisou a sister.

Em seguida, Camilla revelou um incômodo com Vitória. "Me incomoda gente que é muito feliz o tempo inteiro, procura ser engraçada", afirmou. "Uma pessoa que quer chamar atenção", acrescentou Gracyanne. "Isso. Eu brinco e tal, mas tem horas que eu paro, converso algo sério. Mas o tempo inteiro [ficar] na bobeira com tudo, me irrita", disparou a carioca.

Vale lembrar que Vitória Strada estava no quarto paredão do reality show. Ela disputou a permanência no jogo contra Aline e Gabriel. O modelo foi eliminado com 48,81% dos votos do público, enquanto a atriz recebeu 42,88% e a policial militar teve 8,31%.

Thamiris e Camilla brigam

Torta de climão! Thamiris e Camilla entraram em conflito na tarde desta terça-feira, 11. Enquanto os outros brothers se preparam para a atividade que acontecerá na área externa da casa, a situação esquentou no Quarto Nordeste.

Thamiris perguntou a Camilla sobre a calcinha do biquíni, e a trancista, irritada, jogou a peça em sua irmã. Thamiris protestou, reclamando da maneira brusca com que a irmã lhe entregou o acessório. "Tudo bem. Desculpa. Chata", respondeu Camilla.

A nutricionista notou a forma que a irmã tem agido diferente com os outros moradores da casa. Em seguida, a trancista fez uma provocação, e Thamiris replicou: "Reagiu péssima, como sempre".

