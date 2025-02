BBB 25: Camilla reclama de aproximação entre Thamiris e sister: 'Forçada'

A sister Camilla confessou incômodo com nova aproximação entre sua irmã, Thamiris, e outra colega dentro do BBB 25 após conflito

Após realizarem mais uma Prova do Líder no BBB 25, alguns brothers aproveitaram a madrugada desta sexta-feira, 21, para conversar sobre os últimos acontecimentos dentro do confinamento. Na área externa da casa, Camilla fez um breve desabafo com outras colegas a respeito de uma situação que a tem incomodado.

De acordo com a sister, Thamiris, sua irmã, se aproximou novamente de Vitória Strada. As duas haviam discutido na última semana, logo depois da formação do quinto paredão - Camilla também estava no meio do conflito.

"Se vocês repararem, a Thamiris e a Vitória estão começando a ficar assim [juntas] de novo. E eu p*** com ela ainda. Sempre foi assim, eu sempre me f*** com raiva dos outros, por conta da Thamiris. Eu acabo me ferrando porque eu não sou de dois papos. Comigo é um papo só", declarou a sister.

Em seguida, ela recordou um diálogo que teve mais cedo com a irmã, onde Thamiris revelou não conseguiria ficar mal com Vitória. "Eu falei: 'E daí?'", relatou Camilla. A trancista ainda mencionou a implicância que a atriz possui com Renata e Eva.

"'Ai, porque elas são forçadas'. Você escutou eu falando? 'Forçada você também é'. Eu acho ela mais forçada que as duas juntas. E o jeito também... Muito simpática, muito engraçada. Gente, é muito forçado. Eu acho a Vitória mais forçada que a duas. E todo mundo acha também, por isso que vota todo mundo nela", finalizou Camilla.

Top assuntos favoritos da Gracyanne e Camilla:



1. Vitória

2. ⁠Vi

3. ⁠Vivilis



foi só a Vi sair da rodinha que elas começaram a falar, tá mais do que na hora do SEU FIFI entrar em ação não acham? 👀#TeamStrada#BBB25



Vídeo: Reprodução/Globoplay pic.twitter.com/6PTWZkLiq4 — Vitória Strada 🦩 (@StradaVitoria) February 21, 2025

Quando o Big Fone vai tocar?

Na noite de quinta-feira, 20, a Globo adiantou os próximos passos do jogo no BBB 25. Para começar, nesta sexta-feira, 21, acontece pela primeira vez nesta edição a dinâmica do Perde e Ganha, que pode aumentar ou diminuir o poder de compra dos confinados.

Tudo começa com os jogadores participando individualmente de uma dinâmica rápida de sorte no confessionário com a qual podem ganhar ou perder estalecas. Após o número de moedas ser atualizado, cada um decide se quer dar um lance no leilão do Poder Curinga, tendo a chance de arrematar um benefício-surpresa no game. Quem der o maior lance sai vitorioso.

O Big Fone tocará mais uma vez no BBB 25 durante o programa ao vivo de sábado, 22 , e a Globo promete que o recado vai impactar diretamente a formação do paredão desta semana.

