BBB 25: Camilla justifica postura no reality: 'Aprendi a me impor'

A trancista Camilla conversou com Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa sobre o seu jeito de falar com outros participantes do BBB 25

Na área externa da casa do BBB 25, nesta quarta-feira, 19, Camilladesabafou com Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa sobre seu jeito de falar. A sister ressaltou que sempre precisou se impor para conquistar seu espaço.

"Eu que falo alto... ter que se impor para conseguir as paradas, você se acostuma a falar assim. Como eu nunca tive sorte, sempre teve que ser na raça", afirmou ela.

A irmã de Thamiris seguiu explicando sua forma de se posicionar. "Eu sempre tive que me impor muito para falar. Senão, eu via que o que eu queira, nunca era escutado. Cresci nesse meio. Aprendi a me impor e ensinei a minha irmã a se impor também", acrescentou.

Vale lembrar que Camilla já teve algumas discussões acaloradas com Diogo Almeida e Vitória Strada na casa. Ela também confessou que pode ter atrito sério com Aline caso as duas se estranhem ao longo do jogo. "Uma pessoa que eu sei que, se tiver discussão, vai ser feio (...) Aline. Estou sentindo que essa casa vai estremecer com nós duas. Por isso, procuro não ter estresse com ela, porque acho Aline muito abusada", afirmou.

Ex-BBB Giovanna dá opinião sincera sobre críticas a Camilla e Thamiris

Na madrugada desta quarta-feira, 19, a ex-participante do BBB 25, Giovanna Jacobina, usou as redes sociais para defender Camilla e Thamiris. A dupla tem sido alvo de comentários racistas, que, segundo a irmã de Gracyanne Barbosa, invalida qualquer opinião sobre o jogo das sisters.

"Nada me irrita mais do que tentar diminuir algo tão importante, ali é jogo galera, se as meninas estão vacilando, julguem o jogo, não a cor, o corpo, como adoram fazer, mas não olham no espelho e amam a si próprio. Toda e qualquer oportunidade que eu tiver e puder criticar, repudiar, denunciar qualquer forma de racismo, eu vou fazer, achem válido ou não. Eu sinto essa dor, ela é minha e dos meus. Racismo é crime", escreveu Giovanna. Saiba mais!

