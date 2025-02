BBB 25: Camilla ganha poder especial em nova dinâmica

Na noite desta quarta-feira, 12, os participantes fizeram a dinâmica do Resta Um valendo um poder e Camilla venceu. Saiba qual é o poder

Na noite desta quarta-feira, 12, o apresentador Tadeu Schmidt comandou uma nova dinâmica no BBB 25, da Globo. Os participantes tiveram que fazer a brincadeira do Resta Um valendo o Poder do Veto na Prova do Líder. Camilla foi a participante que se deu bem e venceu a dinâmica.

Na dinâmica do Resta Um, os participantes tinham que tirar a placa com o rosto um do outro em rodadas. Quem sobrasse na última rodada com sua placa intacta foi o vencedor.

Camilla foi a participante que restou na dinâmica e ganhou o Poder do Veto. Ela vetou Diogo Almeida da Prova do Líder . “É o óbvio. Se eu vou para o paredão, ele vota em mim ou nos meus aliados. E não posso dar mole”, disse ela.

Logo depois, Diogo teve o Poder do contragolpe e vetou Gracyanne Barbosa . Portanto, Diogo e Gracyanne não vão disputar a Prova do Líder na quinta-feira, 13.

Saiba quem tirou a placa de quem:

Diogo Almeida tirou uma placa de Gracyanne

Camilla tirou uma placa de Diogo, Eva, Diego, Vitória e Thamiris

João Pedro tirou uma placa de Aline e Daniele Hypolito

Mateus tirou uma placa de Eva, João Gabriel e Daniele

Thamiris tirou uma placa de Diogo, João Pedro, Delma e Gracyanne

Vilma tirou uma placa de Camilla

João Gabriel tirou uma placa de Aline

Guilherme tirou uma placa de Maike e João Pedro

Eva tirou uma placa de Mateus

Maike tirou uma placa de Guilherme

Vinicius tirou uma placa de Maike e Diego

Vitória tirou uma placa de Vilma, Vinicius e Delma

Diego Hypolito tirou uma placa de Renata e Vinicius

Delma tirou uma placa de Vilma e Vitória

Gracyanne tirou uma placa de Renata, Guilherme e Mateus

Daniele Hypolito tirou uma placa de João Gabriel e Thamiris

