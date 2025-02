BBB 25: Camilla é consolada por brother após discussão: 'Aprender algo'

Chateada após discutir com Vitória Strada no BBB 25, a sister Camilla foi aconselhada por Diego Hypolito nesta segunda-feira, 24

A discussão intensa entre Camilla e Vitória no BBB 25 segue sendo o principal assunto entre os brothers da casa. Na manhã desta segunda-feira, 24, a irmã de Thamiris caiu no choro devido ao ocorrido durante a madrugada.

Enquanto aguardava na sala seu momento de realizar o Raio-X diário, Camilla, que estava com a cabeça baixa, foi consolada porDiego Hypolito e Maike, que se aproximaram da sister assim que perceberam a situação. O ex-ginasta, então, aconselhou a sister:

"Sempre tento ver um lado positivo para qualquer pessoa. Não esqueça que o sol está sempre brilhando, mesmo que esteja uma nuvem gigantesca. A gente pode sempre se rever, ver o que é melhor para gente fazer. Ninguém na vida é inteligente ao ponto que não possa aprender algo. Ninguém na vida é ignorante ao ponto que não possa fazer alguém aprender alguma coisa", disse o brother.

"Tu é braba, você sabe", acrescentou Maike. Diego Hypolito, então, continuou: "Ninguém vem aqui à toa. Todo mundo sente dor. As pessoas fortes, as mais fracas. Todas as pessoas", concluiu o ex-ginasta.

Vale lembrar que Camilla e Vitória discutiram logo após a formação do sexto paredão da edição. Tudo começou após a carioca demonstrar apoio à permanência da atriz, emparedada pelo líder.

Guilherme, então, questionou a postura de Camilla em relação a Vitória, uma vez que a irmã de Thamiris já havia revelado que votaria na aliada de jogo.

Equipe de Camilla se pronuncia após briga com Vitória Strada

A formação do sexto paredão no BBB 25 agitou os brothers na noite de domingo, 23. Assim que a berlinda da semana se consagrou, Camilla e Vitória Strada, emparedada pelo líder, acabaram discutindo na sala da casa mais vigiada do país.

Ao longo da briga intensa, a irmã de Thamiris acusou a atriz de apontá-la como agressiva. Agora, por meio das redes sociais, a equipe de Camilla se pronunciou a respeito do ocorrido e destacou que a participante terá a chance de rever os acontecimentos e suas posições fora do confinamento; confira detalhes!

