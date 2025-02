Em desabafo com a irmã, a trancista Camilla confessou que não tem medo de ser votada pela casa e relembrou criação da mãe ao analisar jogo do BBB

Nesta sexta-feira, 28, Camilla e Thamiris separaram um tempo para discutir suas estratégias, pouco depois de Diego Hypolito conquistar o Poder Curinga no BBB 25. Durante a conversa, a nutricionista aconselhou a irmã a evitar falar sobre movimentações de jogo na frente do ginasta, para que ele interprete a situação de forma equivocada. Camilla ainda ressaltou que não tem medo de receber votos para o Paredão.

"Mas isso aí é problema dele, o que ele vai passar para os outros, eu não vou me preocupar com isso, não. E outra coisa, desde a primeira semana eu já falei para você que a gente não podia ter medo de ser votada, porque ia ser votada de qualquer forma", garantiu Camilla, que usou Vitória Strada como exemplo.

"Você vê a Vitória, a Vitória é legal desde o primeiro dia. Fica fazendo média com o pessoal desde o primeiro dia, e todo mundo vota na garota. [...] As pessoas, aqui, mentem", analisou.

Na sequência, a sister confessou ter percebido que seu jogo deve ser focado apenas em Thamiris. No entanto, a nutricionista reforçou que também confia em Gracyanne Barbosa e Vitória, companheiras de quarto no Nordeste.

"Eu vejo o desespero da Vitória para todo mundo gostar dela. Eu não consigo ser assim. E assim, se ela consegue, que bom para ela, eu não consigo. Nós duas fomos criadas para sermos pé no chão. Eu não tenho tempo para ficar tentando a aprovação de ninguém", prosseguiu Camilla, que se emocionou ao relembrar a criação que recebeu da mãe.

"Eu ainda estou muito magoada por conta do Sincerão, pelas coisas que eu ouvi. E mais uma vez eu sei que, Thamiris, se não for você por mim... Entendeu? Ninguém deu chance de me entender, a não ser Gracyanne", desabafou. Por fim, a sister destacou que a única opinião que realmente a preocupa é a do público.

Mágoa

Na manhã desta sexta-feira, 28, a sister Camilla chorou ao desabafar com Thamiris no Quarto Nordeste do BBB 25, da Globo. Ela relembrou o atrito que teve com Vitória Strada nos últimos dias por causa da votação e também a situação em que foi alvo no Sincerão da semana.

"Eu tive aquele momento da Vitória, fiquei puta, mas foi meu momento de raiva. Fiquei p*ta com as situações que eu tava vendo, só que é isso... Vou avaliando as ações da pessoa. Se eu tava errada ou não, mano... Vitória tava desesperada pra não ser mais votada", disse ela.

Então, ela comentou: "A gente veio aqui pra jogar. A Vitória sempre foi boazinha e simpática pra todo mundo gostar dela. E todo mundo sempre votou nela!".

Com isso, Thamiris tranquilizou a irmã. "Não chora não e faz o que seu coração mandar. A Vitória foi duas vezes, voltou e hoje é líder", afirmou.

Camilla fala com Thamiris sobre não se preocupar com que vai falar com os outros.



Camilla: "Thamiris, aí esse problema é dele. O que ele vai passar pros outros, cara, eu não vou me preocupar com isso não." #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/Y8pXrT9aDT — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2025

