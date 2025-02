BBB 25: Camilla detona atitude de sister: 'Não percebe que incomoda'

Durante uma conversa sobre a Xepa no BBB 25, Camilla criticou uma atitude de uma sister durante o confinamento do reality show

Na cozinha do BBB, 25, da Globo, na tarde desta sexta-feira, 14, Camilla, Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa comentam que a Xepa pode enfrentar escassez de itens após João Gabriel, João Pedro e Renata deixarem o VIP por descumprirem as regras da Prova do Líder. Nesse momento, o nome de Vitória Strada vira assunto entre eles.

Daniele lembrou uma atitude da atriz com Mateus, enquanto os dois estão na Xepa."Mesmo com divisão, por exemplo... A Vitória, acabou a goiabada dela. Ela fica toda hora pedindo para o Mateus", recordou. "É porque a Vitória é chata. E além dela ser chata, ela não percebe que ela incomoda os outros. Isso que eu conversei com ela" , reagiu Camilla.

Daniele, por sua vez, afirmou que não se importou em compartilhar um pedaço de goiabada com a atriz, pois havia uma boa quantidade do item. "Mas você acha que, vamos supor, está todo mundo na mesa. Está Eva e Renata ali, e ela [Vitória] perturbando. Você acha que elas tem a mesma paciência que você tem? Eu já não tenho, não tenho nem com a minha irmã", retrucou a trancista. "Eu não tenho. Você recebeu [a comida], guarda", opinou Gracyanne.

Prova do líder

A prova do líder de resistência do BBB 25 chegou ao fim por volta das 11h40 da manhã desta sexta-feira, 14. A vitória ficou com Eva, que resistiu ao fim após Thamiris ser desclassificada.

Na reta final da prova, apenas Eva e Thamiris estavam na competição. Porém, a irmã de Camilla se assustou com as moedas caindo no campo de provas e soltou o botão que precisava deixar acionado. Com isso, ela foi desclassificada. Leia mais!

