BBB 25: Camilla critica postura de sister durante desabafo: 'Egoísta'

Em conversa com Gracyanne, Camilla mencionou a trajetória de uma sister no BBB 25 ao analisar possível resultado do paredão da semana

O resultado do quinto paredão do BBB 25, que acontece nesta terça-feira, 18, tem despertado bastante ansiedade nos brothers. Camilla, que recentemente protagonizou um conflito com Vitória Strada no confinamento, analisou a trajetória da atriz no jogo com a possível eliminação de Mateus, amigo pessoal da participante que enfrenta a berlinda da semana.

Em conversa com Gracyanne Barbosa, a irmã de Thamiris disse acreditar que a atriz ficará sozinha caso o brother deixe a casa mais vigiada do país por votação do público. "Eu pensei no seguinte: eu não vejo a Vitória pertencente a nenhum grupo, só o nosso. O Mateus saindo, como a Vitória ficaria aqui? Só a gente e ela sozinha?", refletiu.

Na sequência, Camilla apontou a forma que Vitória Strada falou com sua irmã no dia anterior. "Eu sempre acho ela assim, egoísta, sempre quando é sobre ela, ela não se importa com as outras pessoas", desabafou a sister, mencionando novamente a possível eliminação de Mateus.

"Você errar uma vez e pedir desculpas [tudo bem], mas toda hora as mesmas coisas? E eu não estou aqui para ser babá de ninguém. F*da-se se ficar sozinha. Se eu não tivesse aqui ela teria que se virar. A partir de agora, não quero mais saber. Gracyanne, de verdade, eu estou mal com essa situação, chateada de verdade", concluiu Camilla.

Vale lembrar que Mateus disputa o paredão da semana contra Aline e Guilherme. O resultado da eliminação será anunciado ao vivo por Tadeu Schmidt nesta terça-feira, 18, logo após a exibição de mais um capítulo da novela 'Mania de Você'.

Camilla: 💬 "Eu não vejo a Vitória pertencente a nenhum grupo. Nenhum. Só o nosso. E aí, o Mateus saindo, como a Vitória ficaria aqui? Só a gente e ela sozinha?" 😐 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/TcoNAZjZbr — Big Brother Brasil (@bbb) February 18, 2025

Camilla sobre Vitória Strada: 💬 "Eu não tô aqui pra ser babá de ninguém. F**** se ficar sozinha. [...] A partir de agora eu não quero mais saber. E, de verdade, eu tô mal com essa situação, chateada de verdade" 💥 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/5Es3WzsjB8 — Big Brother Brasil (@bbb) February 18, 2025

Vinicius desabafa sobre romance de Aline com brother

Após o desentendimento intenso entre Aline e João Gabriel na dinâmica do Sincerão no BBB 25, da Globo, Vinicius, amigo pessoal da sister, fez um breve desabafo a respeito do comportamento da ex-policial militar dentro do reality show.

Em conversa com outros brothers, ele recordou o bate-papo sincero que teve com Aline anteriormente sobre o propósito dos dois em entrar no programa: ganhar o prêmio. De acordo com Vinicius, a amiga mostrou que o combinado entre eles estaria sendo desfeito após o envolvimento da sister com Diogo Almeida; confira detalhes!

