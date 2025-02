BBB 25: Camilla critica decisão de brother: 'Pode sair da nossa jogada'

Camilla conversou com Thamiris e Mateus e criticou a decisão de um brother durante a votação da formação do paredão do BBB 25

Na área externa da casa do BBB 25, Camilla, Thamiris e Mateus começaram falar sobre Diego Hypolito na tarde desta segunda-feira, 10. O ginasta virou assunto do trio após decidir votar em Gabriel na formação do paredão deste domingo, 9.

Durante o papo, Mateus, que entrou no programa como dupla da atriz Vitória Strada, relembrou quando pediu desculpas ao ex-atleta. Em seguida, a trancista falou sobre o irmão de Daniele Hypolito ter dito que votaria em Diogo Almeida, mas acabou mudando de decisão.

"Ele é muito dois papos", afirmou ela. Thamiris concordou com a irmã: "Ele é muito legal, mas não gosto disso também não", ressaltou ela. "Por mim ele já pode sair da nossa jogada tranquilamente", completou Camilla.

A decisão de Diego em Gabriel repercutiu entre os brothers, principalmente porque o voto do ginasta mandou o modelo para o paredão. Ele enfrenta a berlinda contra Aline e Vitória Strada. Diogo Almeida, que também foi votado pela casa, escapou através da prova Bate-Volta. Hypolito disse que estava decidido a seguir com seus aliados e votar no ator, mas sentiu que não era o certo a se fazer e mudou o voto "no último momento".

Diego Hypolito confessa sobre vida financeira

O ginasta Diego Hypolito fez um desabafo sobre sua vida pessoal na manhã desta segunda-feira, 10. Durante uma conversa com algumas sisters na mesa da Xepa, do BBB 25, da Globo, ele relembrou que o trabalho como comentarista na transmissão dos Jogos Olímpicos de 2024 o ajudou a organizar as finanças.

"Consegui organizar as minhas contas, eu estava muito endividado. Consegui organizar muito por conta dos Jogos Olímpicos", contou ele, que completou dizendo que o sucesso de Rebeca Andrade na competição o beneficiou. "E eu palestrei muito esse ano. Foram 49 palestras". Saiba mais!

