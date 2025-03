BBB 25: Camilla analisa briga com Vitória Strada: 'Só eu vou sentir'

Eliminada do BBB 25, Camilla falou sobre a briga recente que teve com Vitória Strada dentro do reality show e ressaltou como se sentiu

O jogo do BBB 25 chegou ao fim para Camilla! A sister deixou a casa mais vigiada do país na noite de terça-feira, 4, com mais de 94% dos votos do público, após enfrentar um paredão contra Vilma e Renata.

Assim que saiu do confinamento, Camilla seguiu para o Bate-Papo BBB e conversou um pouco com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro a respeito de sua trajetória no reality show. Ao longo da participação na atração, a trancista teve a chance de rever a intensa briga que teve com Vitória Strada recentemente.

"Revendo essa cena com mais calma agora, do lado de fora, você tem percepção diferente?", perguntou Gil do Vigor. Camilla, por sua vez, analisou o momento: "O que eu senti ali, só eu vou sentir, talvez, só minha irmã sinta. Não é sobre falar. Eu acho que é como eu me senti", explicou a ex-sister.

"Porque eu vinha de uma briga com o Diogo que, no início, me chamou de grosseira, disse que eu era mal-educada. E várias vezes, antes do Sincerão, eu falava para a Thamiris o que eu queria falar, e ela dizia: 'Não, usa tal palavra'", continuou ela.

A eliminada da semana, então, ressaltou que o ponto principal da discussão foi o que tanto ela quanto Thamiris sentiram em relação à atitude de Vitória. "Quando ela calou, ela sabia o que eu estava sentindo, porque nós já tínhamos tido essa conversa. Talvez não tenha sido a palavra dita, mas o que eu senti no momento", concluiu Camilla.

Camilla comenta a treta com Vitória Strada e sobre ter falado que a sister a chamou de 'agressiva' #BatePapoBBB#BBB25pic.twitter.com/3HKrn248oc — gshow (@gshow) March 5, 2025

O discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Camilla

O apresentador Tadeu Schmidt não escondeu informações em seu discurso para anunciar a eliminação de Camilla do BBB 25, da Globo. A jovem deixou o programa com mais de 94% dos votos do público após enfrentar Renata e Vilma no sétimo paredão.

No discurso, o comunicador se inspirou no RoBBB Seu Fifi para resgatar frases das sisters emparedadas, destacou a importância que os brothers dão para proteger quem amam e finalizou com o motivo da eliminação de Camilla; confira detalhes!

