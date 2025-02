BBB 25: Camilla abre o coração para Aline e cai no choro: 'Me bate o desespero'

Durante a madrugada deste domingo, 23, Camilla e Aline aproveitaram um momento na cozinha para conversar sobre os rumos do BBB 25

Durante a madrugada deste domingo, 23, Camilla e Aline aproveitaram um momento na cozinha para conversar sobre os rumos do jogo. Durante o desabafo, a trancista confessou como se sente diante da disputa pelo prêmio e falou sobre sua relação com a irmã, Thamiris.

"Acho você muito inteligente, acho vocês muito preparados. Eu me sinto despreparada porque aqui, eu só sou eu. Você vai falando as paradas, e tudo é super coerente. (...) Eu só falo. Você está sabendo ler esse jogo muito melhor, a meu ver. É é a hora que me bate o desespero porque eu me sinto despreparada", confessou Camilla.

Em seguida, ela se emocionou e começou a falar sobre a irmã, Thamiris. "Vocês sabem o quanto eu admiro ela. Sempre falo o quanto eu sou orgulhosa de ver a Thamiris. Às vezes, eu não consigo nem falar porque minha voz some. Entre eu e ela, eu me sinto muito vulnerável, porque é uma casca que eu tive que criar", detalhou.

Aline, por sua vez, ressaltou a força de Camilla como jogadora, e comentou que "pessoas que se expõem muito, naturalmente são alvo".

Thamiris e Vitória trocam farpas em discussão

As sisters Thamiris e Vitória Strada se estranharam na casa do BBB 25, da Globo, na tarde deste sábado, 22. Logo depois da Prova do Anjo, elas sentaram no jardim e conversaram sobre como se sentem depois do atrito na formação do paredão na semana passada.

Vitória disse que se sente excluída pelo Quarto Nordeste, enquanto Thamiris disse que ficou chateada como a forma como a atriz falou de Camilla. A conversa começou quando Vitória perguntou para Thamiris se ela falou para João Pedro sobre a votação da semana passada. Veja como foi!

