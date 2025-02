BBB 25: Brothers vibram com anúncio da produção do reality show

Os brothers entraram em êxtase com um anúncio oficial da produção do BBB 25 neste sábado, 8; entenda alegria dos confinados

Após alguns dias de luta, os brothers do BBB 25 finalmente se depararam com os dias de glória! Neste sábado, 8, a produção do reality show liberou oficialmente os participantes do 'Tá com Nada'. A punição foi gerada na última quinta-feira, 6, com o retorno de Gracyanne Barbosa ao jogo.

Agora, depois de quase três dias com acesso restrito aos alimentos da casa, todos os confinados poderão desfrutar de suas respectivas divisões da semana, sendo VIP ou Xepa. O fim do castigo deixou os brothers em êxtase, que não esconderam a emoção e fizeram questão de celebrar o anúncio tão aguardado.

A informação foi revelada para todos da casa junto com a chegada das compras do mercado da semana, realizada anteriormente por participantes sorteados. Vale lembrar que durante o 'Tá com Nada', os confinados têm alimentação restrita a arroz, feijão, café e goiabada.

Fora do castigo, os brothers possuem proteínas, como rabada, língua de boi e moela, na Xepa, enquanto o VIP contém carnes e frango à disposição.

Quem venceu a Prova do Anjo?

Na tarde deste sábado, 8, alguns brothers do BBB 25 participaram de mais uma Prova do Anjo com direito a imunidade. Após a produção revisar todas as participações dos confinados sorteados, o apresentador Tadeu Schmidt consagrou Mateus como o grande vencedor da dinâmica .

Como Castigo do Monstro, o amigo de Vitória Strada escolheu Eva para cumprir a punição, que seguirá até domingo, 9, dia em que a sister será liberada. Mateus justificou sua escolha alegando ‘falta de conexão’ com a adversária nos últimos dias.

"Por conta de algumas situações que aconteceram recentemente, vou dar esse monstro para Eva. Sinto que tínhamos uma conexão no início do jogo, eu, ela e a Renata. [...] Por questão de jogo, é isso", declarou o brother, entregando o colar para a bailarina.

Leia também: BBB 25: Guilherme agradece atitude de brother após prova do líder