BBB 25: Brothers disputam mais uma prova de resistência com consequências

Participantes do BBB 25 disputam a liderança em uma prova de resistência que começou nesta quinta-feira, 13, e os 6 primeiros eliminados vão ter consequências

Na noite desta quinta-feira, 13, os participantes do BBB 25, da Globo, iniciaram mais uma prova do líder de resistência. Desta vez, a prova envolve a necessidade de resistir com o braço em um botão e também ter a agilidade para fazer a tarefa.

Na prova, cada participante ficou em uma raia no provódromo. Eles tiveram que acionar o botão e ficar com a mão lá até receberem a ordem de pegar as moedas. As moedas caíram ao fundo da raia e eles tiveram que buscá-las sem deixar nenhuma para trás. Na volta, a missão é colocar a mão no botão novamente e não tirá-la mais até a próxima rodada.

O vencedor é quem resistir por mais tempo e não descumprir as regras.

No entanto, a prova do líder de resistência da semana tem consequências. Os seis primeiros que deixarem a prova vão sortear uma consequência. As punições são: 2 envelopes com a Xepa, poder de vetar uma pessoa da prova do anjo, poder de proibir alguém de receber imunidade, ir para o paredão e poder de eliminar alguém da prova do líder.

Logo na primeira rodada da prova, Delma foi eliminada ao tirar a mão do botão. Ela abriu um envelope de consequência e sorteou a punição de estar na xepa.

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 25:

Na sexta-feira, 14, o líder da semana vai colocar a Mira do Líder em 5 pessoas. No sábado, 15, os participantes fazem a Prova do Anjo.

No domingo, 16, a formação do paredão será: O anjo imuniza uma pessoa, o líder manda uma pessoa para o paredão, uma pessoa já estará emparedada pela Prova do Líder e a casa será dividida em dois grupos para a votação. Cada grupo vai fazer a votação individual e o mais votado de cada grupo vai para o paredão. 3 pessoas disputam a prova bate-volta e uma se salva.

Na terça-feira, 18, uma pessoa será eliminada do Big Brother.

