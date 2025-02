BBB 25: Big Fone vai tocar novamente; saiba quando

Além da data de quando o Big Fone vai tocar no BBB 25, a Globo também anunciou a dinâmica do Perde e Ganha pela primeira vez nesta edição

Na noite desta quinta-feira, 20, a Globo adiantou as dinâmicas que vão acontecer no BBB 25 nos próximos dias.

Para começar, nesta sexta-feira, 21, acontece pela primeira vez nesta edição a dinâmica do Perde e Ganha, que pode aumentar ou diminuir o poder de compra dos confinados. Tudo começa com os jogadores participando individualmente de uma dinâmica rápida de sorte no confessionário com a qual podem ganhar ou perder estalecas.

Após o número de moedas ser atualizado, cada um decide se quer dar um lance no leilão do Poder Curinga, tendo a chance de arrematar um benefício-surpresa no game. Quem der o maior lance sai vitorioso.

Quando o Big Fone vai tocar?

O Big Fone tocará mais uma vez no BBB 25 durante o programa ao vivo deste sábado, 22, e a Globo promete que o recado vai impactar diretamente a formação de paredão desta semana. No programa desta quinta-feira, 20, o apresentador Tadeu Schmidt vai revelar a mensagem que o participante que atender o telefone escutará e qual será o primeiro Poder Curinga do reality show.

Participantes do BBB 25 suspeitaram de incêndio após fogo nos estúdios Globo

Na última terça-feira, 18, um incêndio atingiu a cidade cenográfica da TV Globo no Rio de Janeiro, gerando uma mobilização rápida nos estúdios. A emissora tentou evitar que os participantes do BBB 25 notassem o ocorrido, mas alguns dos brothers foram atentos à movimentação.

O fogo se espalhou pelo MG4, um complexo de três novos estúdios da Globo, exigindo uma evacuação imediata do local. Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Maike Cruz rapidamente notou a presença de um helicóptero sobrevoando a área. "Você viu o helicóptero?", questionou. "Vi", respondeu João Gabriel. Ao serem questionados por Renata, um dos gêmeos explicou o que houve. Saiba mais!

