BBB 25: Big Fone tocou! Diogo Almeida atendeu e recebeu missão

Na noite deste sábado, 22, o Big Fone tocou na casa do BBB 25, da Globo e Diogo Almeida correu para atender, mas notícia não foi boa

Na noite deste sábado, 22, os participantes do BBB 25, da Globo, foram surpreendidos com o toque do Big Fone. O telefone agitou a casa ao ser atendido pelo ator Diogo Almeida. Ele e Thamiris já estão no paredão .

Na mensagem, a direção informou que a pessoa que atendeu está no paredão e deverá escolher mais uma pessoa para ir para a berlinda ao seu lado. Assim que ouviu a mensagem, Diogo reuniu todos os participantes e anunciou sua decisão: ele puxou Thamiris para o paredão .

"Eu estou no paredão e tenho que escolher uma pessoa para estar no paredão comigo. Eu vou escolher Thamiris, tá? É isso”, disse ele.

Thamiris foi surpreendida com a decisão dele e ficou com os olhos cheios de lágrimas, mas foi consolada por sua irmã, Camilla. Vale lembrar que Thamiris já está no Castigo do Monstro e precisa usar uma fantasia de cobra, que a impede de mexer os braços.

Choro da Thamiris

A sister Thamiris ficou abalada ao ver como é a fantasia do Castigo do Monstro da semana no BBB 25, da Globo. Na tarde deste sábado, 22, ela foi a escolhida pelo Anjo Guilherme para cumprir o castigo. Porém, ela ficou assustada ao ver um detalhe do look e chorou.

Thamiris precisou se vestir de cobra para cumprir o castigo. Porém, a fantasia não tem espaço para colocar os braços, que devem ficar próximos ao corpo dentro da roupa. Com isso, ela teve um gatilho e chorou na despensa enquanto se vestia.

"Não tem braço, cara”, disse ela ao lado de Gracyanne Barbosa e Camilla. Inclusive, Camilla explicou que a irmã tem fobia de ficar com os braços escondidos e não iria conseguir usar a fantasia de cobra.

Apesar do susto inicial, Thamiris vestiu a roupa de cobra.

