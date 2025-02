BBB 25: Big Boss choca ao revelar que o jogo se tornou individual

Após o retorno de Gracyanne Barbosa para a casa do BBB 25, Big Boss manda recado para os brothers e acaba com a dinâmica em duplas

O BBB 25, da Globo, entrou em uma nova fase na tarde desta quinta-feira, 6. Após o retorno deGracyanne Barbosa para a casa do reality show, o Big Boss surpreendeu a todos ao contar que o jogo se tornou individual.

Nesta temporada, os participantes entraram no programa em duplas. Porém, com a eliminação de Giovanna na terça-feira, 4, o jogo passou a ser individual. Agora, apenas uma pessoa será eliminada em cada semana.

Enquanto todos estavam reunidos na sala de estar, o Big Boss disse: " Atenção todos, o jogo, a partir de agora, será individual. É o fim da duplas. Agora é cada um por si ”.

Além disso, nesta quinta-feira, os brothers e sisters foram para o Tá Com Nada, que é a fase com restrição na comida.

Saiba como eles foram para o Tá Com Nada

A musa fitness Gracyanne Barbosa está de volta à casa do BBB 25, da Globo. Nesta quinta-feira, 6, ela saiu do Quarto Secreto, onde estava desde o paredão de terça-feira, e surpreendeu a todos ao retornar ao jogo. Porém, a dinâmica do retorno dela fez todo mundo ir para o Tá Com Nada.

Os brothers e sisters ouviram uma mensagem do Big Boss ordenando que deveriam ficar congelados por tempo indeterminado sob a pena de que iriam para o Tá Com Nada, que é uma restrição nas comidas. "Todos devem permanecer imóveis. Se alguém se mexer, todos vão para o ta com nada. Congelados!”, disse a voz. Então, Gracyanne entrou no programa e surpreendeu a todos.

Thamiris ficou emocionada e chorou ao ver a amiga. Aline segurou o riso e o grito. Camilla mexeu o braço ao vê-la entrando no quarto. Porém, o gêmeo João Pedro quebrou a regra e se mexeu. Ele saiu correndo ao ver Gracyanne e a abraçou.

Com a atitude dele, os participantes foram para o Tá Com Nada. Por sua vez, Gracyanne estará no Grupo Vip sozinha, já que esta era uma das vantagens do Quarto Secreto. "Que felicidade de estar de volta. Obrigada!”, disse ela.