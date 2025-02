BBB 25: Barraco? Camilla promete atrito com sister ao chamá-la de 'abusada'

Em conversa após a eliminação de Mateus, Camilla desabafa sobre possível atrito com sister no BBB 25

A sister Camilla desabafou ao revelar que pode fazer acontecer um ‘barraco' caso ela entre em atrito com uma sister no BBB 25. Ela contou que pode ter atrito sério com a sister Aline caso as duas se estranhem ao longo do jogo.

"Uma pessoa que eu sei que, se tiver discussão, vai ser feio (...) Aline. Estou sentindo que essa casa vai estremecer com nós duas. Por isso, procuro não ter estresse com ela, porque acho Aline muito abusada", afirmou.

Então, ela comentou sobre o atrito de Aline com João Gabriel. "João Gabriel é homem, então ela vai conseguir o calar só pelo fato de falar assim: 'Me respeita'. Vai ficar feião para ele", afirmou. E Maike completou sobre machismo. "Mulher com mulher, você pode xingar. É isso que ela quer (...) Se a gente discute aqui, como eu sei que ela está tentando levar (o debate) para o machismo, eu não ia cair nessa", disse.

Vinicius desabafa sobre romance de Aline com brother

Após o desentendimento intenso entre Aline e João Gabriel na dinâmica do Sincerão no BBB 25, da Globo, Vinicius, amigo pessoal da sister, fez um breve desabafo a respeito do comportamento da ex-policial militar dentro do reality show.

Em conversa com outros brothers, ele recordou o bate-papo sincero que teve com Aline anteriormente sobre o propósito dos dois em entrar no programa: ganhar o prêmio. De acordo com Vinicius, a amiga mostrou que o combinado entre eles estaria sendo desfeito após o envolvimento da sister com Diogo Almeida; confira detalhes!

