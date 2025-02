BBB 25: Após Quarto Secreto, Gracyanne Barbosa diz estar chateada com sister

De volta ao BBB 25, a musa fitness Gracyanne Barbosa contou para Camilla uma cena que viu quando estava no Quarto Secreto

Gracyanne Barbosa retornou ao BBB 25 nesta quinta-feira, 6, e conversou com Camilla sobre o que viu quando estava Quarto Secreto.

Durante o papo, a musa fitness falou sobre o voto que recebeu de Aline e Vinícius e não escondeu sua chateação com a dupla. "Eu fiquei um pouco chateada com a Aline. Ela falou para mim que tinha votado em mim porque achava que eu votaria nela. (...) E, no confessionário, não foi isso", desabafou.

No Quarto Secreto, Gracyanne assistiu a um conteúdo exclusivo e viu os votos que recebeu no terceiro paredão do reality show. "Falou que votou em mim porque eu não me posicionava. A gente trocava bastante, para a Aline chegar e falar comigo, sabe? Chegar e me dar um toque, se era isso que ela achava", acrescentou a famosa.

A volta da musa fitness colocou todos os participantes no Tá Com Nada. Após uma mensagem do Big Boss, todos deveriam ficar congelados por tempo indeterminado, mas João Pedro acabou quebrando e regra e se mexeu assim que viu a sister.

Gracyanne expressa arrependimento por erro com Belo

Após retornar à casa do BBB 25 nesta quinta-feira, 6, Gracyanne Barbosa separou um tempo para conversar novamente com os brothers sobre sua percepção em relação à atitude de Diogo Almeida, que concordou em indicar a affair, Aline, ao Paredão. No Jardim, a influenciadora fez uma comparação entre o ator e seu ex-marido, o cantor Belo, admitindo que errou com ele.

"Eu errei e me arrependo muito. Só que eu só podia pedir desculpas, porque eu errei. E eu não fiz isso escondido, eu poderia ter feito, mas eu fiz isso para o Brasil inteiro. Me arrependo muito do que fiz, porque o Belo é o homem da minha vida. Ele errou para c*r*lh* também, mas eu não falei que ele errou, porque o erro do outro não justifica o seu (...)", disse ela. Saiba mais!

