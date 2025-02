BBB 25: Após crise, Delma recebe atendimento médico no confessionário

Com pressão alta, Delma foi chamada pela produção do BBB 25 após crise de choro; sister relatou desejo de desistir do reality

A sister Delma foi chamada pela produção do BBB 25 na tarde desta quinta-feira, 6, para receber atendimento médico no confessionário devido a pressão alta. Momentos antes, a sogra de Guilherme precisou ser acalmada por outros brothers da casa durante uma crise de choro.

Bastante emocionada, Delma chegou a relatar desejo de desistir do reality show após todos da casa irem para o 'Tá com Nada'. A consequência negativa veio logo após o retorno de Gracyanne Barbosa, que estava 'escondida' no Quarto Vip desde a eliminação da irmã, Giovanna, na última terça-feira, 4.

Antes da musa fitness entrar na casa novamente, o Big Boss anunciou a dinâmica do 'congelamento' e avisou aos confinados que ninguém poderia se mover. Caso alguém quebrasse a regra, todos entrariam no 'Tá com Nada', onde os alimentos são restritos.

Em meio às lágrimas, dona Delma foi consolada por Diego Hypolito e Guilherme, que tentaram fazer com que ela desistisse da ideia de sair do jogo. Assim que foi chamada para receber atendimento médico, os dois brothers, juntamente com Vinicius, ficaram aguardando a volta da sister em frente a porta do confessionário.

Vale lembrar que além de anunciar o 'Tá com Nada', o Big Boss também revelou aos participantes do BBB 25 que o jogo seguirá de forma individual para todos a partir de agora. "Atenção todos, o jogo, a partir de agora, será individual. É o fim das duplas. Agora é cada um por si", declarou.

Delma estava com pressão alta…foi chamada no confessionário.



O que tem para comer no Tá Com Nada do BBB 25?

Nesta quinta-feira, 6, os participantes do BBB 25, da Globo, entraram na dinâmica do Tá Com Nada. Nesta fase do jogo, eles ficam um período com restrição da diversidade de alimentos, que é bem menor do que tinham à disposição na Xepa; confira detalhes!

