BBB 25: Após conflitos, Aline abre o coração para sisters: 'Sou julgada dia e noite'

Durante uma conversa com Daniele Hypolito e Vitória Strada, Aline voltou a falar sobre conflitos que se envolveu nos últimos dias no BBB 25, da Globo

A sister Aline voltou a falar sobre os conflitos que se envolveu nos últimos dias no BBB 25, da Globo. Durante uma conversa com Daniele Hypolito e Vitória Strada no Quarto Anos 50, a policial militar contou que não pretende mudar seu jeito na casa, mas foi aconselhada a ter paciência ao questionar as atitudes de outros participantes.

Durante o papo, a ginasta analisou que, ao contrário de Aline, ela não tem o costume de questionar os outros de imediato. "Só que, Dani, é muito mais tranquilo você passar por isso porque, querendo ou não, as pessoas só te chamam para a dinâmica. E, aqui, eu sou julgada dia e noite, no olhar", rebateu Aline.

"Eu sinto as pessoas, vejo que elas tem algo a dizer e elas não tem coragem de me dizer", continuou a baiana, que falou sobre o comportamento de Eva e Renata na casa. "São duas pessoas super acomodadas que vão junto com o fluxo. Há muito tempo nós percebemos isso. Elas cobravam de Vitória um posicionamento, mas elas também não se posicionavam".

"O que eu estou falando é que é muito ruim você ser julgado o tempo inteiro, você saber disso, administrar e quando chegar num momento como aquele, as pessoas te atacarem", complementou a baiana.

Guilherme surpreende com conselho para Aline

O clima ficou tenso entre Aline e Gracyanne Barbosa durante o Sincerão desta segunda-feira, 10, no BBB 25, da Globo. Após a dinâmica, Guilhermee Vinícius conversaram com a policial militar no Quarto Anos 50. E o fisioterapeuta deu um conselho para a colega de confinamento. Veja o que ele disse!

Vale lembrar que a oitava Eliminação do BBB 25 acontece nesta terça-feira, 11. E Thamiris, Aline e Vinícius disputam a permanência no reality.

Leia também: BBB 25: Thamiris critica atitude de Vitória Strada com brother: 'Não assume'