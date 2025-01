Big Brother / romance no ar

BBB 25: Após beijo, Vilma fala do affair entre Diogo Almeida e Aline: 'Aparentemente'

Após o primeiro beijo de Diogo Almeida e Aline no BBB 25, Maike conversou com Vilma, mãe e dupla do ator, sobre o romance no confinamento

Vilma, Aline e Diogo Almeida - Foto: Reprodução/Globo