BBB 25: Amizade de Aline e Vinícius divide opiniões; vote

Público opina sobre o futuro da amizade de Aline e Vinícius no BBB 25; confira os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil. Vote!

Desde que a dinâmica em dupla acabou no BBB 25, os brothers Vinicius (28) e Aline (32) estão cada vez mais distantes na casa mais vigiada do Brasil. Os dois trocaram algumas farpas nos últimos dias. Se antes eles passavam grande parte do tempo juntos, agora não é mais assim. O assunto repercutiu e muito, mas o que você acha do futuro dessa relação?

Saiba a seguir o resultado parcial da enquete.

Você acha que a amizade de Aline e Vinícius vai continuar até o final do jogo? Sim

Não

Segundo os leitores da CARAS Brasil, até o momento, a maioria dos votos apontam que a amizade de Vinícius e Aline deve seguir até o final do BBB 25; 65% do público opina que a relação dos brothers não ficará abalada.

Por outro lado, uma parte dos votos demonstram que Aline e Vinícius não devem seguir com a amizade até o fim do reality. 35% do público acredita que esta relação se encerra durante o BBB 25, mas qual a sua opinião? Ainda dá tempo de votar.

O QUE ACONTECEU?

Na madrugada da última segunda-feira, 10, Vinícius conversou com Camilla (34) e, na visão deles, desde que Aline começou a se envolver com o ator Diogo Almeida (40), ela faz questão de passar o dia inteiro com ele.

"Na festa eu mal tive tempo de curtir com a Aline, eu não vou ser evasivo. Se não é capaz dele dizer que... eu tava podando, segurando ela", afimou Vinícius. "O tempo todo ele fica em cima dela, direto. Vocês são amigos de lá de fora né, então é doido não ver você mais junto com ela na festa. Ele fica real em cima", complementou Camilla.

Leia mais em: BBB 25: Amizade de Aline e Vinícius deve seguir até o final do jogo?

