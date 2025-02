BBB 25: Amizade de Aline e Vinícius deve seguir até o final do jogo?

Aline e Vinícius trocaram farpas dentro no BBB 25; vote na enquete da CARAS Brasil e aponte qual sua opinião sobre a amizade dos brothers

Desde que a dinâmica em dupla acabou no BBB 25, os brothers Vinicius (28) e Aline (32) começaram a trocar algumas farpas nos últimos dias. Se antes os dois passavam grande parte do tempo juntos, agora não é mais assim. A ex-dupla se distanciou dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Na madrugada desta segunda-feira, 10, Vinícius conversou com Camilla (34) e, na visão deles, desde que Aline começou a se envolver com o ator Diogo Almeida (40), ela faz questão de passar o dia inteiro com ele.

"Na festa eu mal tive tempo de curtir com a Aline, eu não vou ser evasivo. Se não é capaz dele dizer que... eu tava podando, segurando ela", afimou Vinícius. "O tempo todo ele fica em cima dela, direto. Vocês são amigos de lá de fora né, então é doido não ver você mais junto com ela na festa. Ele fica real em cima", complementou Camilla.

Mas o que você acha sobre este afastamento? Vote na enquete da CARAS Brasil e aponte sua visão sobre o futuro da amizade dos participantes do BBB 25. Você acredita que eles vão seguir como amigos até o fim do reality?

Você acha que a amizade de Aline e Vinícius vai continuar até o final do jogo? Sim

Não

NÃO SABIA

A formação do quarto paredão no BBB 25 rendeu bastante assunto entre os brothers durante a madrugada desta segunda-feira, 10. Aline, indicada à berlinda por João Gabriel, líder da semana, conversou com Diogo Almeida a respeito do assunto após passar um momento sozinha.

De acordo com o ator, João Gabriel decidiu indicar Aline à zona de risco depois da última festa, ocorrida na sexta-feira, 7. Em conversa anterior com outros brothers, o irmão gêmeo de João Pedro contou que a sister ficou jogando indiretas durante o evento.

