BBB 25: Aline reage após declaração de Diogo Almeida: 'Responsabilidade muito grande'

Na área externa do BBB, 25, da Globo, nesta terça-feira, 19, Aline e Diogo Almeida conversaram sobre a ação liderada porBeatriz Reisna casa mais vigiada do Brasil, que incentivou os participantes a falarem sobre seus sonhos. Para o ator, o momento foi importante, mas a ex-policial defendeu que ele precisa sustentar o que afirmou.

Durante a dinâmica, o filho de Vilma contou sobre um projeto de criar um espaço para oferecer ajuda psicológica para pessoas. "Quem me conhece e, esta me vendo aqui, sabe que eu já falo disso tem bastante tempo... Eu quero ter essa casa e oferecer esse atendimento para as mães atípicas e crianças neurodivergentes, e mulheres vítimas de violência. Ter uma casa com uma infraestrutura maneira. Tenho fé que eu vou realizar", detalhou.

E Aline defendeu: "É uma responsabilidade muito grande também, né? Você trazer isso". E completou: "Independente de prêmio ou não, é algo que, se você levanta, você tem que sustentar e de fato buscar", completa. Em seguida, ela falou que Diogo pode arrecadar dinheiro de outras formas para a iniciativa, indo atrás de patrocinadores, por exemplo.

BBB 25: Mateus é eliminado no quinto paredão

Na noite desta terça-feira, 18, o brother Mateus foi eliminado do BBB 25. Ele, que saiu do reality show após enfrentar o quinto paredão da temporada contra Aline e Guilherme, foi o sétimo participante a deixar a casa e o terceiro a sair do programa individualmente.

O brother foi emparedado pela líder Eva no último domingo, 16, e recebeu 65,3% dos votos do público. Vale lembrar que Mateus entrou no reality show como dupla da atriz Vitória Strada.

