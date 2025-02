BBB 25: Aline nega convite de Diogo Almeida e ele insiste: 'Tem certeza?'

Após o fim de mais uma Festa, os brothers se preparam para dormir no BBB, 25, da Globo. E Diogo Almeida decidiu ir atrás de Aline

Após o fim de mais uma Festa, os brothers se preparam para dormir na madrugada deste sábado, 22, no BBB, 25, da Globo. Diogo Almeida foi o último a tomar banho e decidiu ir atrás de Aline, que estava deitada no Quarto Nordeste. O ator, então, a convidou para dormir com ele no Quarto Fantástico, mas a baiana não quis.

Assim que viu Aline dormindo em uma cama de solteiro no Quarto Nordeste, Diogo deitou ao lado dela e falou: "Está vazio lá em cima, não quer ir pra lá, não? Quer não?", questionou. Aline, por sua vez, fez o sinal de "não" com a cabeça.

Em seguida, o ator fez carinho na sister e disse que chegou a ir atrás dela no Quarto Anos 50. Antes de ir embora, ele insistiu para dormir com ela. "Quer subir, não?", falou. Aline, contudo, voltou a negar. Logo depois, o ator questionou se estava tudo bem com ela, se estava se sentindo mal ou precisava de alguma coisa.

Antes de se levantar, Diogo Almeida voltou a questionar se ela não queria deitar com ele. "Tem certeza? Está vazio lá em cima", avisou. "Tenho", respondeu Aline.

Pedido de Aline a Diogo Almeida termina em discussão

Deitados juntos no Quarto Fantástico do BBB, 25, da Globo, Aline e Diogo Almeida conversaram sobre a relação na madrugada da última sexta-feira, 21. Durante o papo, a sister pediu para o brother abaixar o "tom de voz", mas ele discordou dela. E isso causou uma discussão entre os dois.

"Parece que você está [mais] preocupado com o que está aparentando ser, do que a minha conversa com você", falou Aline. "É por quando você diz 'abaixa o tom', parece que eu estou falando alto", retrucou o carioca. A sister, então, afirmou que ele estava falando mais alto que o normal, mas ele discordou.

"Abaixar o tom' é abaixar o tom mesmo. Veja, se você estivesse gritando comigo, e eu falasse 'abaixa o tom', era nítido que era porque você está gritando. Agora, você está falando mais alto, e não gritando. Por isso que eu falei 'abaixa o tom' nesse sentido. E não precisa ficar na defensiva comigo", defendeu Aline.

E Diogo se defendeu: : "Não estou na defensiva, só estou falando que é o tipo de coisa que eu não me preocupo". A policial ainda apontou que o companheiro teria mudado "sua posição inteira" na cama, e o brother questionou se ela queria mesmo conversar sobre o assunto.

Em seguida, Aline relembrou ter sido ela quem iniciou a conversa e afirmou que Diogo insistiu para que ela expressasse seus sentimentos. O filho de Vilma garantiu estar bem em relação ao tema da discussão e acrescenta que pretende "aproveitar o dia". Leia mais!

