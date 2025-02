BBB 25: Aline nega conversa com brother após formação de paredão: 'Não vou'

Emparedada, a sister Aline afirmou não querer conversar com um brother no BBB 25 após ser procurada por ele duas vezes

A formação do quarto paredão no BBB 25 agitou os brothers na noite de domingo, 9. Desta vez, Aline, Gabriel e Vitória Strada enfrentam a berlinda da semana e somente um deles será eliminado na próxima terça-feira, 11.

Durante a madrugada desta segunda-feira, 10, o ator Diogo Almeida, que escapou da zona de risco após vencer a prova bate-volta, procurou Aline para conversar. A sister, no entanto, não quis papo com o affair.

"Quer trocar uma ideia?", perguntou o brother. "Você já me perguntou duas vezes. Se eu quisesse trocar uma ideia com você, eu já teria ido te procurar. Se você quiser conversar comigo, eu estou super aberta, também. Mas, a partir do momento que você me aborda, não pode me induzir ou transferir para mim uma atitude que talvez você queira ter", respondeu Aline.

"Eu não quero conversar sem você querer", destacou Diogo. "Então talvez a melhor forma [de falar] seja: ‘Eu queria conversar contigo, você pode me ouvir?’. Do que jogar para mim", retrucou a ex-policial militar. "Eu quero conversar com você, então. Eu só não quero te forçar a conversar sem querer", comentou o ator.

"Mas se eu não quiser [conversar] eu não vou", declarou Aline, por fim. Momentos depois, os dois se reuniram na sala da casa mais vigiada do país e conversaram a respeito da formação do paredão.

Delma critica punições em excesso de brothers

Após passar sufoco no 'Tá com Nada', Delma tem se policiado mais a respeito da punição no BBB 25. Na manhã de domingo, 9, em conversa com Mateus, a sister revelou preocupação com uma possível nova restrição dos alimentos nos próximos dias.

Isso porque, de acordo com Delma e Mateus, faltam exatas oito punições dos brothers para que toda a casa seja novamente penalizada com o 'Tá com Nada'. Ao longo do bate-papo com o brother, a sogra de Guilherme afirmou que chamará atenção dos colegas de confinamento sobre a perda em excesso de estaleca; confira detalhes!

