BBB 25: Aline, Gabriel e Vitória estão no paredão

Saiba como foi a formação do quarto paredão do BBB 25, da Globo, que é disputado por Aline, Vitória Strada e Gabriel

Na noite deste domingo, 10, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do quarto paredão do BBB 25, da Globo. A berlinda é disputada por Aline, Vitória Strada e Gabriel. Um deles será eliminado na próxima terça-feira, 11.

Para começar, o anjo Mateus recebeu a notícia de que o poder é autoimune. Logo depois, o líder João Gabriel indicou Aline direto para o paredão.

Na votação da casa, o mais votado foi Diogo, com 8 votos. Logo depois dele, os mais votados foram Vitória, com 4 votos, e Gabriel, com 3 votos.

Por fim, os três mais votados pela casa fizeram a prova bate-volta e Diogo Almeida se salvou.

Saiba quem votou em quem:

Eva votou em Camilla

Maike votou em Vinicius

Guilherme votou em Gabriel

João Pedro votou em Vitória Strada

Renata votou em Vitória Strada

Gracyanne votou em Diogo Almeida

Vilma votou em Vitória Strada

Diego Hypolito votou em Gabriel

Gabriel votou em Guilherme

Vinicius votou em Diogo Almeida

Camilla votou em Diogo Almeida

Daniele Hypolito votou em Diogo Almeida

Mateus votou em Diogo Almeida

Delma votou em Diogo Almeida

Vitória Strada votou em Diogo Almeida

Thamiris votou em Diogo Almeida

Diogo Almeida votou em Vitória Strada

Aline votou em Gabriel

Quem deve ser eliminado no quarto paredão do BBB 25?

Gabriel

Vitória Strada

Brothers vibram com anúncio da produção

Após alguns dias de luta, os brothers do BBB 25 finalmente se depararam com os dias de glória! No sábado, 8, a produção do reality show liberou oficialmente os participantes do 'Tá com Nada'. A punição foi gerada na última quinta-feira, 6, com o retorno de Gracyanne Barbosa ao jogo.

Agora, depois de quase três dias com acesso restrito aos alimentos da casa, todos os confinados poderão desfrutar de suas respectivas divisões da semana, sendo VIP ou Xepa. O fim do castigo deixou os brothers em êxtase, que não esconderam a emoção e fizeram questão de celebrar o anúncio tão aguardado.

A informação foi revelada para todos da casa junto com a chegada das compras do mercado da semana, realizada anteriormente por participantes sorteados. Vale lembrar que durante o 'Tá com Nada', os confinados têm alimentação restrita a arroz, feijão, café e goiabada.

